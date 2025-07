Alemanya, el Regne Unit i França s'oposen als plans d'Israel per crear assentaments a Cisjordània

MADRID 19 jul. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats d'Alemanya, el Regne Unit i França han condemnat les recents aspiracions del Govern d'Israel d'engegar una altra vegada el pla d'assentaments E1, amb el qual pretenen crear nous nuclis de colons israelians a Cisjordània.

"El Regne Unit s'oposa fermament a l'anunci de l'oficina de planificació central de l'Administració Civil d'Israel de reintroduir el pla d'assentament E1, congelat des del 2021", ha expressat un portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors del Regne Unit en un comunicat.

Per la seva banda, el canceller alemany, Friederich Merz, ha mantingut aquest divendres una conversa telefònica amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, en la qual ha instat el mandatari hebreu a no fer "passos cap a l'annexió de Cisjornàdia".

El Govern francès es va pronunciar ja aquest dimarts a través d'un comunicat del Ministeri d'Exteriors en el qual el país s'oposava "fermament" a "la reactivació del pla d'assentaments E1 anunciat per l'oficina central de planificació de l'Administració Civil d'Israel".

"França reitera la seva condemna de l'activitat d'assentament i de totes les tensions i violència que genera. Reiterem que només una solució de dos estats pot garantir la pau i la seguretat duradores per a israelianes i palestins", resa la nota de les autoritats franceses.

En aquest context, les tres principals economies del continent europeu mantenen la seva negativa als moviments recents d'Israel per reprendre el pla d'assentaments E1, en pausa des de l'any 2021, i aposten per implementar la solució dels dos estats.

El pla E1 pretén unir amb la construcció de milers de nous habitatges la colònia de Maale Adumim, l'assentament israelià més ampli de Cisjordània, amb Jerusalem Est, la qual cosa provocaria la separació del territori palestí.

"Aquest pla construiria més de 3.000 cases a l'est de Jerusalem, dividint el futur Estat palestí en dos i marcant una flagrant violació del dret internacional", ha asseverat el portaveu britànic.

L'ONG israeliana Peace Now també va criticar aquest dilluns al govern de Netanyahu per "impulsar el pla E1", assegurant que "podria ser un desastre generacional que dificultaria encara més l'assoliment de la pau en el futur".

Cisjordània --inclosa Jerusalem Est-- i la Franja de Gaza van ser ocupats militarment per Israel en la guerra del 1967 juntament amb els alts del Golan sirians. En total, a Cisjordània hi viuen uns 700.000 colons jueus, part en colònies considerades legals per Israel i part en assentaments considerats il·legals fins i tot pel Govern israelià, si bé el dret internacional és clar en què tots ells són il·legals i la colonització és un crim de guerra.