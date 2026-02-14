Alemanya i Regne Unit acusen a Rússia d'assassinar al líder opositor Alexei Navalni amb un agent nerviós

Europa Press/Contacto/Esteban Osorio - Arxiu
MADRID 14 febr. (EUROPA PRESS) -
Els governs d'Alemanya, Regne Unit, Suècia i Països Baixos han assenyalat aquest dissabte al Govern rus per l'assassinat de l'opositor rus Alexei Navalni i han indicat que en l'atac es va utilitzar una potent neurotoxina originària d'una granota dard d'Equador.
"Aquesta és la conclusió dels nostres governs, que es basa en les anàlisis de mostres d'Alexei Navalni. Aquestes anàlisis han confirmat de forma concloent la presència d'epibatidina", en referència a la toxina, han apuntat els ministres d'Afers exteriors d'aquests quatre governs en un comunicat oficial difós aquest dissabte.
L'epibatidina és una toxina considerada arma química conforme a la legislació internacional, destaquen els quatre governs, que recorden que "no es troba de forma natural a Rússia".