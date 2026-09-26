Protestes multitudinàries en defensa de l'estat del benestar a Alemanya

Maria Castro / Zuma Press / Europa Press
MADRID 26 set. (EUROPA PRESS) -
Unes 175.000 persones han sortit aquest dissabte als carrers de les principals ciutats alemanyes per expressar el seu rebuig a les polítiques de retallades i reformes impulsades pel Govern alemany i defensar l'estat del benestar en una sèrie de marxes convocades pels sindicats.
Només a Nuremberg, la Policia ha comptabilitzat entre 20.000 i 25.000 persones. A Essen hi havia 12.000 participants i a Frankfurt, 15.000. A Hannover n'haurien estat unes 13.000 persones i a Berlín, 5.500, les que van secundar les protestes convocades per la Confederació Alemanya de Sindicats (DGB).
Les marxes estaven convocades sota el lema "Guanyat amb esforç! La teva feina. La teva salut. La teva pensió". "No permetrem que ens prenguin sense més ni més el que hem construït al llarg de molts anys en matèria de drets socials", ha declarat la presidenta de la DGB, Yasmin Fahimi, des d'Essen.
Fahimi ha criticat durament les demandes de jornades laborals més llargues i de flexibilitzar la jornada de vuit hores. També ha exigit mantenir la pensió sense retallades després de 45 anys de cotització.
Des del sindicat Verdi, Frank Werneke, ha criticat l'"atac" contra els drets dels treballadors i l'estat del benestar del Govern de coalició liderat per Friedrich Merz i amb el suport de la Unió Demòcrata Cristiana i el Partit Socialdemòcrata d'Alemanya.
Des de la patronal han acusat els sindicats de "viure en el passat" i de tenir un "rebuig ritual a les reformes". "Els sindicats diuen 'no' a gairebé tots els canvis. Somien amb el món d'ahir", ha assenyalat el president de la Confederació d'Associacions Empresarials d'Alemanya (BDA), Steffen Kampeter.