La Policia alemanya arresta un subjecte armat que havia pres ostatges en una cafeteria d'Ulm

MADRID, 26 gen. (EUROPA PRESS) -

La Policia d'Ulm, al sud d'Alemanya, ha detingut un subjecte armat que havia entrat aquest divendres a la tarda en una cafeteria de la ciutat i havia pres com a ostatges a diverses persones, encara que les autoritats no confirmen la xifra.

L'alerta s'ha produït a les 18.45 hores, després del que la Policia hagi desplegat un ampli dispositiu i acordonat el lloc, instant a més a les seves xarxes socials oficials a evitar transitar per la zona.

D'acord amb la premsa local, l'atacant hauria retingut almenys a quatre persones, si bé és cert que la Policia d'Ulm ha evitat donar una xifra oficial dels possibles retinguts ni tampoc ha brindat detalls sobre el subjecte armat.

Una mica menys de dues hores després, sobre les 20.20 hores les forces de seguretat han informat que el subjecte armat ha abandonat l'establiment al costat d'un ostatge, moment en el qual els agents han obert foc.

Finalment, la Policia d'Ulm ha aconseguit detenir l'atacant mentre intentava fugir del lloc dels fets. A més, han assenyalat que l'ostatge ha resultat il·lès i afirmen que ja no hi ha cap perill per a la població.