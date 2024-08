Alemanya es planteja reduir l'ajuda directa a Ucraïna i recórrer als actius russos congelats

Ucraïna demana a Berlín que no flaquegi i intenti trobar una manera de prosseguir amb l'ajuda sense desequilibrar els seus pressupostos



El Govern alemany s'està plantejant reduir l'ajuda directa a Ucraïna en els pròxims mesos per començar a recórrer, en canvi, als actius russos congelats per les sancions internacionals imposades a Moscou per la invasió; una mesura de caràcter estrictament econòmic com a part d'un esforç per preservar l'equilibri pressupostari, segons documents oficials, recollits pels mitjans alemanys aquest passat dissabte.

El diari alemany 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' (FAÇ) va avançar aquest dissabte, citant com a fonts múltiples documents classificats i persones relacionades amb aquesta qüestió, l'entrada en vigor d'una moratòria sobre l'enviament d'ajuda a Ucraïna amb la intenció de reduir la despesa pública.

La mesura, va explicar el mitjà, procedeix del Ministeri de Finances dirigit pel liberal Christian Linder, que en una missiva amb data del 5 d'agost avançava que les noves partides de finançament d'Alemanya per assistir a Kíiv no haurien de partir del pressupost federal, sinó dels interessos procedents dels actius russos. Aquesta carta també ha estat recollida per altres mitjans alemanys com el diari 'Bild' o l'agència DPA.

La missiva concreta informacions avançades en el seu moment pel portal de notícies Politico i que anunciaven un canvi de rumb en la política econòmica de Berlín cap a la guerra d'Ucraïna, en informar sobre un acord intern entre la coalició del Govern alemany que conformen socialdemòcrates, "verds" i liberals per reduir a la meitat l'assistència futura a Kíiv, uns 4.000 milions d'euros, per complir amb altres prioritats de despesa.

En una primera resposta oficial, un portaveu del Ministeri de Finances ha assegurat a DPA que el departament està disposat a estudiar la possibilitat de disposar de fons addicionals a curt termini, però ha indicat que aquestes necessitats addicionals han de ser comunicades de manera concreta i comprensible per complir amb totes les normes pressupostàries, i que sobre aquesta base se sol·licitarà l'aprovació del Bundestag.

El portaveu, no obstant això, ha volgut recalcar que no hi ha cap sol·licitud concreta i que la cartera manca de capacitat decisòria, atès que aquesta qüestió és responsabilitat principal del Ministeri de Defensa.

Per la seva banda, l'ambaixador d'Ucraïna a Alemanya, Oleksii Makeiev, ha demanat al Govern alemany que no vacil·li en el suport a Kíiv i especialment en un moment crític, dominat per la gran incursió de les forces ucraïneses en territori rus que va començar el 6 d'agost.

Makeiev va emfatitzar que la seguretat d'Europa depèn de la capacitat i la voluntat política d'Alemanya per continuar exercint un paper de lideratge en el suport a Ucraïna, segons declaracions al dominical del diari 'Bild', on va expressar esperança en què el Govern trobi maneres de finançar les seves necessitats de seguretat conjuntes i que el Parlament es pronunciï amb fermesa i claredat sobre el pressupost del 2025.