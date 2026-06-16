Alemanya no participarà en una missió a Ormuz fins a conèixer els detalls de l'acord

BERLÍN 16 juny (DPA/EP) -
El ministre d'Exteriors alemany, Johann Wadephul, ha indicat aquest dimarts que Alemanya no participarà en una missió per garantir la seguretat a l'estret d'Ormuz fins a conèixer els detalls del preacord assolit entre els Estats Units (EUA) i l'Iran, els quals podrien sortir a la llum a partir de divendres després d'una cerimònia a Suïssa.
"Encara no coneixem aquesta declaració d'intencions. Es preveu que es publiqui a partir de divendres", ha declarat, abans de refirmar la disposició d'Alemanya a contribuir al procés de desminatge de la zona. Així, ha argumentat que Berlín té "interessos econòmics i de seguretat" en aquesta ruta marítima, clau per al comerç global.
Wadephul, que ha reiterat que les condicions per fer-ho han de ser les adequades, ha afirmat que primer ha de saber "què conté l'acord". "Hem de saber si hi ha un consens general que aquest desminatge es durà a terme", ha afegit.
En relació amb l'acord preliminar, el ministre ha assenyalat que se senten diferents versions com, per exemple, que el document consta d'una o dues pàgines i uns 14 punts.
"Primer l'hem de llegir. L'hem d'entendre. Hem de fer preguntes", ha afegit un cop les parts han arribat a un memoràndum d'entesa després de setmanes de negociacions. Està previst que les parts signin presencialment i definitivament el text aquest divendres.