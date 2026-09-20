Merz reconeix el "desastre" de la CDU a Mecklenburg-Pomerània Occidental però promet continuar les reformes

Bernd Elmenthaler / Zuma Press / Europa Press
Alerta de "partits radicals d'esquerra i dreta"
MADRID, 20 set. (EUROPA PRESS) -
El canceller alemany, Friedrich Merz, ha reconegut el "desastre" del resultat obtingut pel seu partit, la Unió Demòcrata Cristiana (CDU) a les eleccions de Mecklenburg-Pomerània Occidental, però ha promès continuar endavant amb el seu contestat programa de reformes polítiques.
"No podem suavitzar el resultat a Mecklenburg-Pomerània Occidental. És un desastre", ha afirmat Merz en una compareixença pública després de conèixer-se les enquestes a peu d'urna en aquesta regió alemanya, en la qual la CDU corre el risc de quedar-se sense representació parlamentària.
"La CDU ha lluitat, però al final ha estat derrotada clarament per la polarització entre l'SPD (Partit Socialdemòcrata d'Alemanya) i AfD", Alternativa per a Alemanya, ha argumentat.
Per Merz, Mecklenburg-Pomerània Occidental s'ha convertit en "un estat molt complicat". "La nostra economia es troba enmig d'una profunda agitació i el to i les interaccions a la nostra societat són més dures i menys reconciliables", ha plantejat.
Merz ha advertit de l'"enfonsament" de la "confiança en les institucions", resultat d'un "atac actiu de partits radicals d'esquerra i dreta". "A Alemanya i a tota Europa hem de repensar d'arrel la llibertat, la seguretat del dia a dia, la pau i les nostres pròpies fortaleses i febleses", ha proposat abans d'alertar d'"amenaces molt concretes".
El canceller ha expressat la seva "intenció" de "treure el nostre país endavant" perquè "hi ha reformes que no es poden posposar". "Estic fermament convençut que l'èxit de les nostres reformes no només millora la nostra coexistència, sinó la nostra autoconcepció i la nostra imatge a l'exterior. Alemanya pot canviar", ha proposat. Però per a aquest canvi és necessària "fortalesa de caràcter, fermesa i paciència" i ha demanat també "temps".
"El nostre país ha de ser una altra vegada la terra dels nous començaments", ha dit abans d'esmentar l'"ascensor social" i la "prosperitat" a què també han de tenir accés els joves, "especialment els joves".