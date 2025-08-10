Alemanya manté el seu suport a Israel malgrat la suspensió de l'enviament d'armes

La pausa en les exportacions d'armes no afectarà els sistemes de defensa d'Israel
MADRID, 10 ago. (DPA/EP) -
El ministre de la Cancelleria d'Alemanya, Thorsten Frei, ha matisat que Berlín continua donant suport a Israel i ha rebutjat les acusacions sobre un canvi en les relacions amb el país hebreu després de la decisió del Govern alemany de suspendre les exportacions d'armes que l'exèrcit israelià pugui fer servir durant la seva ofensiva a la Franja de Gaza, enmig de la possible operació per envair la ciutat de Gaza.
"No hi ha d'haver cap dubte que els principis bàsics de la política alemanya cap a Israel continuen inalterats. Alemanya continuarà donant suport a Israel en tot el que calgui per defensar la seva existència i seguretat", ha declarat Frei.
En aquest sentit, el representant d'Alemanya ha aclarit que la cancel·lació de l'enviament d'armes únicament correspon a material militar que Israel pugui fer servir per atacar la població de l'enclavament palestí i que l'equip d'autodefensa com els sistemes aeris o navals no estan afectats per la pausa.
"En totes aquestes àrees, Israel, per descomptat, continuarà rebent tot el suport possible", ha afirmat Thorsten Frei.
El Govern d'Israel va aprovar aquest divendres l'operació planejada pel primer ministre del país, Benjamin Netanyahu, per assumir el control de la ciutat de Gaza, la més important de l'enclavament, com prolegomen a un pla de "cinc principis per acabar amb la guerra" contra Hamas, la qual cosa va derivar en un fort rebuig de la comunitat internacional, entre ells Alemanya.
DIVISIÓ A LA CDU
Alemanya ha mantingut un fort suport a Israel des dels atacs del 7 d'octubre del 2023 i la decisió de suspendre part de les exportacions ha dividit part de la Unió Demòcrata Cristiana, el partit del canceller alemany, Friedrich Merz, entre els quals veuen amb bons ulls aquesta pressió superior sobre el govern de Netanyahu i els que aposten per un suport ferri al país hebreu.
"Condemno enèrgicament la decisió del Govern alemany de suspendre el subministrament d'armes a Israel. Ignora l'amenaça constant que representen Hamas i els seus aliats, els que actuen com a intermediaris del règim iranià. Hamas no vol un model de dos estats, sinó la destrucció d'Israel i la vida jueva", ha indicat el diputat del Bundestag per la CDU, Carsten Müller.
La joventut de la CDU ha qualificat la mesura de "ruptura" amb els principis del partit i el vicepresident del grup de treball de política exterior, el diputat Roderich Kiesewetter, ha considerat la decisió "un greu error polític i estratègic d'Alemanya".
D'altra banda, dins del govern el vicecanceller Lars Klingbeil, membre del Partit Socialdemòcrata (SPD) --soci minoritari de la gran col·lació que governa el país--, s'ha mostrat d'acord amb la decisió de Merz.