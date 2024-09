L'SPD guanya les eleccions a Brandenburg amb 1 punt davant d'AfD, segons projeccions

MADRID, 22 set. (EUROPA PRESS) -

El Partit Socialdemòcrata (SPD) ha guanyat les eleccions d'aquest diumenge a l'estat alemany de Brandenburg amb un 31 per cent de suport, 1 punt per davant de la formació ultradretana Alternativa per a Alemanya (AfD), que n'aconsegueix un 30 per cent, segons la projecció sobre vot recollida pels mitjans locals.

La tercera posició la comparteixen la Unió Cristiano Demòcrata (CDU) i Aliança Sahra Wagenknecht-Per la Raó i la Justícia (BSW), tots dos amb un 12 per cent. En quarta posició quedarien Els Verds, amb un 5 per cent, per sobre del 4 per cent mínim per obtenir representació.

L'Esquerra (3 per cent) i BVB/Votants Lliures (2,7) quedarien fora del parlament regional per percentatge, encara que podrien aconseguir algun escó per elecció directa.

PARTICIPACIÓ DEL 74%

Quant a la participació, s'estima entorn del 74 per cent, per sobre del 61,3 per cent de les últimes eleccions regionals, celebrades el 2019.

Brandenburg té 2,1 milions de votants, però les seves eleccions regionals s'han convertit en una fita important a causa de l'auge de l'extrema dreta en altres estats de l'antiga República Democràtica Alemanya i s'interpreten en clau nacional després dels últims fracassos en eleccions regionals del governant SPD i els seus aliats liberals i ecologistes.