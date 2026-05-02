L'OTAN demana aclariments a EUA sobre la retirada dels seus militars a Alemanya

L'Aliança Atlàntica creu que la decisió de Trump subratlla la importància que els aliats augmentin les seves aportacions en defensa
MADRID, 2 maig (EUROPA PRESS) -
L'Organització per al Tractat de l'Atlántico Nord (OTAN) ha demanat a Estats Units que aclareixi els detalls de la seva decisió de retirar a al voltant de 5.000 efectius desplegats a Alemanya el marc d'una revisió més àmplia de la seva presència militar a Europa.
El Pentàgon ha confirmat una "retirada progressiva en un termini d'entre sis i dotze mesos" de part de les seves forces en un dels seus grans bastions europeus, en el que es tracta de l'últim episodi de friccions entre el president d'Estats Units, Donald Trump, i els seus aliats en l'Aliança Atlàntica.
Trump porta anys denunciant que Estats Units està sent víctima d'una estafa per part dels seus socis europeus, que fan tot el possible per mantenir en el mínim les seves contribucions a la defensa europea mentre el seu país assumeix tota la càrrega; una opinió que han disputat constantment diferents governs europeus.
En xarxes socials, la portaveu de l'OTAN, Allison Hart, ha confirmat que li ha arribat la notícia de la decisió i ara mateix l'aliança "està treballant amb Estats Units per entendre els detalls de la seva decisió sobre la seva posició de forces a Alemanya".
En qualsevol cas, el "ajust", com ho anomena Hart, "subratlla la necessitat d'Europa per seguir invertint més en defensa" i "assumir una major part de responsabilitat en la seguretat conjunta". Hart, en aquest sentit, ha recordat els "progressos" realitzats fins avui, en particular el "compromís" dels aliats d'EUA per invertir el 5% del seu PIB en Defensa, com es va acordar l'any passat a la cimera de l'Haia .
"Seguim confiant en la nostra capacitat per garantir la nostra capacitat de dissuasió i defensa a mesura que continua aquest canvi cap a una Europa més forta en una OTAN més forta", ha conclòs la portaveu.