Alemanya.- El líder conservador alemany Friedrich Merz renuncia a un pacte amb la ultradreta

BERLÍN 11 gen. (DPA/EP) -

El candidat a canceller dels conservadors alemanys, Friedrich Merz, un dels grans favorits en les enquestes per a les pròximes eleccions legislatives de febrer, ha rebutjat fermament qualsevol cooperació amb la ultradretana Alternativa per a Alemanya (AfD) en una entrevista concedida a la cadena pública de televisió ARD.

"Ho repeteixo aquí perquè es prengui nota. No hi haurà cooperació mentre jo estigui al capdavant de la CDU" ha assegurat Merz, president de la Unió Demòcrata Cristiana (CDU), que amb la seva germana bavaresa Unió Social Cristiana (CSU) conforma l'aliança CDU/CSU.

El democristià va afegir que les raons són clares i òbvies. "No cooperarem amb un partit que és xenòfob, que és antisemita, que té extremistes de dretes en les seves files, que té delinqüents en les seves files, un partit que coqueteja amb Rússia i que vol abandonar l'OTAN i la Unió Europea".

El servei d'intel·ligència nacional d'Alemanya, l'Oficina per a la Protecció de la Constitució, vigila a l'AfD com a presumpta organització d'extrema dreta.

La referència de Merz als delinqüents podria ser dirigida al líder del partit a l'estat federat de Turíngia, Björn Höcke, un incendiari d'extrema dreta molt conegut al país pels seus polèmics comentaris. Höcke va ser condemnat en dues ocasions per utilitzar a gratcient als seus discursos un lema nazi prohibit.

Merz va afegir sobre qualsevol forma de cooperar amb l'AfD: "Si ho féssim, vendríem l'ànima de la CDU". Quan se li va preguntar si aquesta promesa pot ser mantinguda, Merz va respondre: "Sí, la mantindré. El meu destí com a president de la CDU està lligat a aquesta resposta".

Friedrich Merz és un dels favorits per convertir-se en cap de govern a les eleccions nacionals del 23 de febrer, després del col·lapse de la coalició tripartida encapçalada pel canceller Olaf Scholz.

UNA ESTRATÈGIA EUROPEA

Merz va declarar poc després al congrés del seu partit que no mira el 20 de gener, el dia de la investidura de Donald Trump, com "un conill a una serp" i ha proposat una estratègia d'"entesa" europea per enviar un senyal unit a Washington.

"Abans d'enviar missatges als Estats Units, hauríem d'arribar a una entesa comuna en l'àmbit europeu", ha declarat el líder de l'encara oposició conservadora a l'acte celebrat a Hamburg, al nord d'Alemanya.

Merz ha afegit que no cal assenyalar amb el dit, i que només la coordinació, la cooperació i una estratègia independent poden ajudar amb relació a la preocupació que Trump pugui retallar el suport a Ucraïna, envaïda per Rússia.

El demòcrata cristià ha opinat que el mateix pot dir-se de la política econòmica: "Com més unida estigui la part europea, més pes podrem posar en la balança quan es tracti de l'alineació mútua d'interessos", ha declarat Merz.

El candidat conservador ha agregat que també hi havia molts interessos comuns amb els Estats Units a través d'idees compartides sobre democràcia i llibertat: "Per això veig moltes més coincidències, moltes més oportunitats comunes que conflictes".