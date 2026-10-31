L'Esquerra aprova obrir negociacions per governar Berlín en coalició amb l'SPD i Els Verds

Sebastian Gollnow/dpa - Arxiu
MADRID 31 oct. (EUROPA PRESS) -
El partit L'Esquerra, el més votat a les eleccions regionals del 20 de setembre, ha aprovat aquest dissabte l'obertura de negociacions per formar una coalició amb el Partit Socialdemòcrata d'Alemanya (SPD) i Els Verds per governar Berlín.
El 'sí' majoritari del congrés de l'Esquerra se suma al suport ja confirmat d'SPD i ecologistes per obrir les converses aquest mateix dilluns, 6 setmanes després dels comicis.
"No ens intimidaran i no em rendiré", ha destacat la líder de l'Esquerra a Berlín, Elif Eralp, en referència a la polèmica generada a nivell federal i al "xantatge" de la Unió Demòcrata Cristiana (CDU) del canceller Friedrich Merz per intentar evitar que socialdemòcrates i ecologistes recolzessin Eralp. "La gent d'aquesta ciutat ens ha triat per engegar un canvi i ho farem", ha subratllat.
L'Esquerra va ser el partit més votat a les eleccions del 20 de setembre amb un 25,7% de vots, per davant de la CDU (18,8%), Alternativa per a Alemanya (AfD, 16,3%), Els Verds (14,3%) i l'SPD (12,1%). El govern sortint és una coalició CDU-SPD similar a la que governa Alemanya en àmbit federal.
Un dels objectius declarats de les negociacions és la socialització d'uns 160.000 habitatges propietat de 5 grans empreses immobiliàries a canvi d'una indemnització. El govern federal prepara una llei dissenyada expressament per intentar evitar aquesta iniciativa.