Les enquestes a peu d'urna situen la ultradretana AfD a la vora de la majoria absoluta a Saxònia-Anhalt

MADRID 6 set. (EUROPA PRESS) -
El partit ultradretà Alternativa per a Alemanya (AfD) ha guanyat les eleccions regionals a l'estat alemany de Saxònia-Anhalt, encara que sense els vots suficients per governar en solitari, amb què s'obre la porta a la formació d'un govern recolzat per la resta de formacions polítiques. Els col·legis electorals han tancat a les 18.00 hores.
En concret, AfD hauria aconseguit 39 o 41 escons segons les enquestes a peu d'urna de les televisions ARD i ZDF, resultat d'un suport del 44,5% o el 44% de l'electorat participant, molt a la vora dels 42 seients necessaris per obtenir la majoria absoluta al parlament regional.
Per darrere d'AfD se situaria la conservadora Unió Demòcrata Cristiana (CDU) amb un 18,5% de suport segons els dos estudis (18,6 punts menys que en les últimes eleccions), la qual cosa es traduiria en uns 16 representants.
En el tercer lloc estarien igualats l'històric Partit Socialdemòcrata d'Alemanya (SPD), L'Esquerra i Els Verds (9% i 8-9 escons cadascun), mentre que en sisè lloc estaria Aliança Sahra Wagenknecht (BSW, 5%) per davant del Partit Liberal Demòcrata (FDP, 2%). El mínim per obtenir representació és del 5%.
La taxa de participació ha estat una de les principals notícies de la jornada, amb un 65,3% fins a les 16.00 hores, molt per sobre del 41% registrat a aquesta hora el 2021, quan la participació final va ser del 60,3%.
L'última enquesta publicada per la televisió pública alemanya ARD situa AfD en el primer lloc amb un 42% de suport, seguit de la Unió Demòcrata Cristiana (CDU, 22%), L'Esquerra (11%), el Partit Socialdemòcrata d'Alemanya (SPD, 8%), Els Verds (6%), Aliança Sahra Wagenknecht (BSW, 4%) i el Partit Liberal Demòcrata (FDP, 3%).