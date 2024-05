Alemanya.- Hospitalitzen un candidat de l'SPD a les europees en un possible atac d'ultradreta

MADRID, 4 maig (EUROPA PRESS) -

El principal candidat del Partit Socialdemòcrata d'Alemanya (SPD) a les eleccions europees per l'estat de Saxònia, Matthias Ecke, ha estat hospitalitzat per l'agressió d'un grup que la Policia alemanya investiga com un possible atac d'ultradreta.

Ecke, de 41 anys, va ser apallissat divendres mentre penjava cartells a la ciutat de Dresden sobre les 22.30 hores. L'SPD ha informat aquest dissabte que Ecke va resultar "ferit greu" a la cara i dilluns vinent l'operaran.

Fonts policials han dit a 'Der Spiegel' que testimonis de l'atac han identificat els agressors com un grup de joves d'uns 20 anys "simpatitzants d'ultradreta" que, a més, podrien haver atacat minuts abans un simpatitzant del partit Aliança 90/Els Verds, que va patir lesions menors.

"Les accions violentes i la intimidació dels demòcrates són mitjans dels feixistes", han denunciat els presidents de l'SPD de Saxònia, Henning Homann i Kathrin Michel. "Les llavors que han sembrat AfD i altres extremistes de dreta estan creixent", han afegit.

"L'atac a Matthias Ecke", afegeixen, "és un senyal d'alarma inequívoc per a tots els habitants d'aquest país: els nostres valors democràtics estan sota atac".

"La campanya electoral amb prou feines ha començat i ja estem veient i experimentant un nivell d'abús que no és ni remotament acceptable sota cap circumstància", han afegit en un comunicat de denúncia publicat en la web del partit.

Més tard, el canceller alemany, Olaf Scholz, ha demanat unitat enfront de l'extremisme de dretes. "La democràcia està amenaçada per coses així i per això encongir-nos d'espatlles no pot ser mai una opció. Hem de plantar-nos junts en contra seva", ha apuntat.

D'altra banda, han llançat ous a una diputada del partit Alternativa per a Alemanya (AfD) quan participava en una taula informativa al carrer a Nordhorn, a l'estat de la Baixa Saxònia, segons ha informat la Policia.

L'agressor és un home de 29 anys que havia passat en un primer moment de llarg del lloc d'AfD, però que després va llançar ous contra el diputat, encara que cap va donar-li. Mitja hora després va tornar i va llançar un altre ou, que aquesta vegada va impactar en el cap del diputat.

El diputat es va encarar amb l'home, que el va insultar i el va donar un cop a la cara. Les lesions són lleus. "El sospitós de 29 anys serà acusat d'agressió física perillosa i comportament insultant", ha dit una portaveu policial citada per DPA.