Alemanya, França, Itàlia i Regne Unit declaren el seu suport al pla àrab per reconstruir Gaza

París, Berlín, Roma i Londres es tornen a encarar amb els EUA, que han rebutjat la iniciativa com a "inadequada", tot i que reiteren el seu rebuig a Hamas

MADRID, 8 març (EUROPA PRESS) -

Alemanya, França, Itàlia i el Regne Unit han declarat aquest dissabte el seu suport conjunt al pla àrab per a la reconstrucció de Gaza després que els Estats Units van rebutjar la "inadequada" iniciativa perquè no contempla l'expulsió de la població de l'enclavament, com va declarar en el seu moment el president nord-americà, Donald Trump.

El pla àrab, una iniciativa que preveu un cost de reconstrucció de 53.000 milions de dòlars durant els pròxims cinc anys, és considerat per contra pels tres països europeus com "un camí realista per a la reconstrucció de Gaza i promet, si s'aplica, una millora ràpida i sostenible de les catastròfiques condicions de vida dels palestins que viuen a Gaza".

No obstant això, els quatre països europeus mantenen que la principal autoritat de Gaza, el moviment islamista Hamas, "no ha de governar" l'enclavament "ni continuar sent una amenaça per a Israel". En el seu lloc, els ministres Annalena Baerbock, Jean-Noël Barrot, Antonio Tajani i David Lammy declaren el seu suport "explícit" al "paper central" de l'autoritat palestina", el Govern palestí a Cisjordània i reconegut per la comunitat internacional, i "l'aplicació del seu programa de reformes".

"Els esforços de recuperació i reconstrucció s'han de basar en un marc polític i de seguretat sòlid, acceptable tant per a israelianes com per a palestins, que proporcioni pau i seguretat a llarg termini tant per a israelianes com per a palestins", afegeixen.

Finalment, els quatre països aplaudeixen "els seriosos esforços de tots els interessats" i aprecien "l'important senyal que han enviat els estats àrabs en elaborar conjuntament aquest pla de recuperació i reconstrucció".

"Ens comprometem a treballar amb la iniciativa àrab, els palestins i Israel per abordar junts aquestes qüestions, incloses la seguretat i la gobernança. Instem totes les parts que aprofitin els mèrits del pla com a punt de partida", conclouen.

El Ministeri d'Exteriors de l'Autoritat Palestina ha agraït el suport exhibit pels països europeus a través d'un comunicat en què reivindica el pla àrab com el camí a seguir.

"El Ministeri d'Afers Exteriors i Expatriats valora la declaració conjunta emesa pels ministres d'Afers Exteriors de França, Alemanya, el Regne Unit i Itàlia, que van acollir amb satisfacció el pla de reconstrucció àrab i van demanar aprofitar els seus avantatges", segons la nota.

El Govern palestí aprofita per, en velada referència als EUA, declarar-se en contra de "qualsevol pla que busqui eludir o passar per alt els resultats de la cimera Àrab, i crida tots els països a defensar i donar suport al pla adoptat" aquesta setmana.

L'autoritat palestina, finalment, reclama suport "polític i material" per a la posada en pràctica del pla, de manera que s'asseguri la reconstrucció de la Franja de Gaza per "mans palestines, fermes sobre el terreny, sense desplaçaments", al camí "cap a l'encarnació de l'Estat de Palestina i la construcció de les seves institucions".