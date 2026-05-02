EUA anuncia la retirada de 5.000 dels seus soldats d'Alemanya en plena revisió del seu desplegament a Europa

El Pentàgon preveu completar el replegament en un termini d'entre sis i dotze mesos després d'una avaluació de les seves necessitats estratègiques
WASHINGTON, 2 maig (DPA/EP) -
El Departament de Defensa d'Estats Units ha anunciat aquest divendres la retirada d'al voltant de 5.000 efectius desplegats a Alemanya, en el marc d'una revisió més àmplia de la seva presència militar a Europa, segons han indicat fonts oficials.
El principal portaveu del Pentàgon, Sean Parnell, ha assenyalat en declaracions a Fox que "el Secretari de Guerra (Defensa) ha ordenat la retirada d'aproximadament 5.000 tropes d'Alemanya". Així mateix, ha explicat que "aquesta decisió segueix a una revisió exhaustiva de la postura de forces del Departament a Europa i reconeix els requisits del teatre d'operacions i les condicions en el terreny".
En aquesta línia, des del Pentàgon han precisat que el procés de retirada es durà a terme de forma progressiva, amb l'esperança que el replegament complet "es completi en els propers sis a dotze mesos", un calendari que també han confirmat fonts de l'organisme a l'agència alemanya DPA.
L'ordre ha estat adoptada pel secretari de Defensa, Pete Hegseth, en un context marcat per tensions polítiques recents entre Washington i Berlín. L'anunci arriba després que unes declaracions del canceller alemany, Friedrich Merz, en les quals apuntava que Iran havia "humiliat" a Estats Units en les seves negociacions, despertessin la indignació del president nordamericà, Donald Trump, qui va amenaçar amb retirar les tropes nord-americanes en territori alemany.
En l'actualitat, Estats Units manté uns 86.000 militars desplegats a Europa, dels quals prop de 39.000 es troben a Alemanya, segons dades de l'Exèrcit nord-americà de mitjan abril recollits per la mateixa agència. Aquestes xifres, no obstant això, estan subjectes a variacions freqüents a causa de rotacions periòdiques i exercicis militars.
La decisió obre interrogants sobre el futur de la presència militar d'Estats Units a Europa i el seu impacte en l'equilibri de seguretat en el continent, en un moment de reajustament de prioritats estratègiques per part de Washington.