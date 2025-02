Enquestes a peu d'urna confirmen l'auge d'AfD, encara que els partits tradicionals podran formar coalició

MADRID 23 febr. (EUROPA PRESS) -

Les enquestes a peu d'urna publicades després de les eleccions legislatives celebrades aquest diumenge a Alemanya confirmen que el partit ultradretà Alternativa per a Alemanya (AfD) ha aconseguit un 19,5 per cent de vot en el qual seria el seu millor resultat històric, encara que els partits tradicionals, liderats per la Unió Democristiana (CDU) tindrien el suport suficient com per formar un govern de coalició.

En concret, la CDU que dirigeix el Friedrich Merz, ha aconseguit un 29 per cent de vots sumant la Unió Social Cristiana (CSU) bavaresa, segons l'enquesta a peu d'urna publicada per la televisió pública alemanya ARD.

En segona posició se situa AfD, seguida del Partit Socialdemòcrata (SPD) del canceller sortint, Olaf Scholz, que obté un 16 per cent de suport. Per darrere queden Els Verds (13,5 per cent), L'Esquerra (8,5 per cent), el Partit Liberal Demòcrata (FDP, 4,9 per cent) i l'Aliança Sahra Wagenknecht (4,7 per cent).