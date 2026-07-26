Alemanya eleva a un mort i 29 ferits les víctimes per l'atropellament de Berlin, que ja investiga com a terrorisme

MADRID 26 jul. (EUROPA PRESS) -
El ministre de l'Interior alemany, Alexander Dobrindt, ha confirmat aquest diumenge que ja són un mort i 29 els ferits per l'atropellament múltiple d'aquesta passada nit durant les festes de l'Orgull a Berlin i que les autoritats ja estan investigant l'ocorregut com un cas de "atemptat terrorista" de caràcter jihadista.
Dobrindt ha detallat que el sospitós, de 21 anys, va ser posat en llibertat el passat mes de maig després de complir la seva condemna d'un any en un centre de menors. Si bé el ministre no ha especificat el motiu de la condemna, mitjans alemanys apunten que es tracta de càrrecs per terrorisme.
La recerca del presumpte autor de l'atemptat és actualment la màxima prioritat per a les autoritats. L'operatiu de seguretat s'està duent a terme en estacions de tren, aeroports i fronteres, ha detallat el ministre en una roda de premsa.
El presumpte autor dels fets va néixer a Alemanya el 2005, és ciutadà alemany i té ascendència libanesa. Segons fonts de la investigació, Abdul B. estava en el punt de mira de les autoritats des dels 16 anys. Després de ser condemnat, se li va ordenar participar en un programa de desradicalització i va ser sotmès a vigilància parcial, recullen diversos mitjans alemanys.
El sospitós, que fa 1,90 metres d'altura, hauria intentat viatjar a Síria per unir-se al grup terrorista Estat Islàmic.
Abdul B. hauria utilitzat presumptament un automòbil per atropellar a una multitud al parc Tiergarten de Berlin poc abans de les 22.00 hores del dissabte durant les festes de l'Orgull, deixant una dona morta i 29 ferits. El presumpte autor, que hauria apunyalat poc després a diverses persones amb un matxet, es va donar a la fugida després que el vehicle s'estavellés contra un arbre.