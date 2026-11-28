Vasily Krestyaninov / Zuma Press / Europa Press
COLÒNIA 28 nov. (DPA/EP) -
L'aeroport alemany de Colònia-Bonn ha interromput les seves operacions durant aproximadament dues hores i mitja durant la nit del divendres al dissabte, després de detectar un dron a l'espai aeri de les seves instal·lacions, la qual cosa va obligar a paralitzar tots els enlairaments i aterratges.
Un portaveu de la terminal ha apuntat en declaracions a l'agència dpa que l'aparell va ser albirat entorn de les 22.00 hores (hora local). Davant aquesta situació, el proveïdor alemany de serveis de navegació aèria va iniciar les comprovacions pertinents per avaluar l'incident.
De moment, ni l'operador aeroportuari ni el servei de navegació aèria han ofert més informació sobre l'ocorregut. Tampoc han transcendit dades sobre l'origen del dron ni sobre possibles danys o persones afectades.