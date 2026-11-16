Alemanya, Dinamarca i tres països de la UE pacten amb Ruanda l'obertura d'un centre d'expulsió de migrants

MADRID 16 nov. (EUROPA PRESS) -
Alemanya, Dinamarca, Grècia, els Països Baixos i Àustria han anunciat aquest dilluns a Viena un acord amb Ruanda per a l'obertura el 2027 d'un centre de deportació de migrants, on els cinc països europeus podran traslladar els que no tinguin residència legal, inclosos aquells als quals s'ha denegat el dret d'asil perquè han rebutjat tornar de manera voluntària al seu país d'origen.
La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha confirmat en una conferència de premsa amb el seu homòleg austríac, el canceller Christian Stocker, l'acord assolit amb les autoritats ruandeses per engegar un nou mecanisme de retorn de migrants "decisiu".
La iniciativa, ha indicat la dirigent danesa, permetrà als cinc països europeus traslladar a territori ruandès "estrangers que no tenen residència legal i, alhora, garantir que no arribi més gent de la que volem acollir".
Així, ha traslladat que els estrangers que no tinguin residència legal, inclosos aquells als quals s'hagi rebutjat la sol·licitud d'asil, podran obtenir un permís de residència a Ruanda si no tornen voluntàriament al seu país d'origen.
"Ara comencem, de veritat, a recuperar el control de les fronteres d'Europa. Encetem una transformació fonamental de l'actual sistema d'asil, que és insostenible i inhumà. I emprenem una lluita contra els cínics traficants de persones", ha declarat Frederiksen.
En aquest sentit, ha celebrat "un dia que marcarà una època per a Europa", ja que la iniciativa és part, segons la dirigent socialdemòcrata, d'una política migratòria "d'acord amb la voluntat de les poblacions europees".