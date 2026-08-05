Alemanya detecta un presumpte dron amb explosius prop d'un avió ucraïnès a l'aeroport de Leizpig

Europa Press/Contacto/Vasily Krestyaninov
MADRID, 5 ago. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats d'Alemanya han detectat aquest dimecres un objecte sospitós a l'aeroport de Leipzig, presumptament un dron carregat amb explosius que es trobava prop d'un avió ucraïnès, que ha obligat a paralitzar el tràfic aeri durant diverses hores.
"Poc abans de la mitjanit, es va albirar un objecte volador no identificat prop de l'aeroport de Leipzig, la qual cosa va provocar el desviament de diverses aeronaus, inclòs un avió de passatgers, a altres aeroports. També es va descobrir un objecte en els voltants de la pista sud, que va ser examinat inicialment per la Policia Federal", ha informat la Policia de Leipzig en un breu comunicat.
Les autoritats han desplegat un robot de desactivació d'explosius. "Les operacions de vol en la pista nord es van reprendre a la 1.55 hores, mentre que la pista sud roman tancada. La Policia estatal, en col·laboració amb la Policia Federal, ha iniciat una investigació sobre l'incident", ha agregat.
Segons fonts de seguretat citades per l'agència DPA, el dron es trobava prop d'un avió ucraïnès i portava instal·lat un artefacte explosiu i un detonador, que presumptament es trobaria defectuós. D'altra banda, un portaveu de l'OTAN ha confirmat també l'incident.
L'aeroport de Leipzig és considerat un centre neuràlgic per a l'enviament d'armes, incloses les relacionades amb la guerra a Ucraïna. Des de l'inici de la invasió russa, han augmentat a Alemanya els albiraments i el reconeixement amb drons d'infraestructures crítiques i instal·lacions militars.