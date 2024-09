Alemanya comença a aplicar controls a les fronteres terrestres per contenir la immigració

BERLÍN, 16 set. (DPA/EP) -

Alemanya té des d'aquest dilluns controls a totes les fronteres terrestres, en virtut de les noves mesures amb les quals el govern d'Olaf Scholz vol reduir l'arribada d'immigrants i contenir possibles riscos vinculats al terrorisme gihadista però que han generat malestar entre els països veïns.

Alemanya ja disposava de controls a les fronteres amb Polònia, República Txeca, Suïssa i França, però a partir d'aquest dilluns també s'estenen a Luxemburg, Bèlgica, els Països Baixos i Dinamarca. Les mesures estaran en vigor en principi durant sis mesos, però es poden estendre --en el cas d'Àustria es van imposar el 2015--.

Implica una ruptura de la lliure circulació a l'espai Schengen, per la qual cosa Berlín n'ha hagut de notificar els motius a la Comissió Europea. En teoria, només es poden aplicar aquestes mesures en cas d'extrema necessitat i com a últim recurs, la qual cosa no ha evitat que en els últims anys diversos països hagin tancat les fronteres interiors.

A finals d'agost, el canceller Scholz ja va avançar que, si fos per ell, els controls estarien "tant de temps com fos possible", declaracions que va fer abans de l'extensió a totes les fronteres. Segons Scholz, aquestes mesures han demostrat ser "molt eficients" --des de l'octubre del 2023, Alemanya ha frenat l'entrada de 30.000 migrants--.

La ministra d'Interior, Nancy Faeser, ha promès que no hi haurà grans complicacions en el trànsit, un aspecte clau per als viatgers i especialment per als treballadors transfronterers. La policia farà inspeccions a l'atzar, seguint el model ja implementat a les fronteres de l'est i el sud del país.

El reforç de la vigilància deriva arran de la comissió de diversos atacs amb ganivet i del repunt del debat polític al voltant de la necessitat d'endurir la política migratòria. No obstant això, diversos països veïns han carregat contra Berlín i dirigents com l'hongarès Viktor Orbán han dit que ara Alemanya està aplicant les polítiques que ell fa anys que reclama.

Pel primer ministre polonès, Donald Tusk, es tracta de "la suspensió 'de facto' de l'espai Schengen".