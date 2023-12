Alemanya i Àustria incrementen mesures de vigilància per por a atemptats

Detingudes quatre persones a Àustria per la seva presumpta vinculació amb una xarxa islamista



COLÒNIA (ALEMANYA), 24 des. (DPA/EP) -

Les autoritats d'Alemanya i Àustria han incrementat les últimes hores les seves mesures de vigilància davant les sospites a possibles atemptats coincidint amb el Nadal, després que s'han detectat moviments que apuntarien a potencials atacs en edificis religiosos de Colònia i de Viena.

En el cas de Colònia, la policia ha escorcollat la catedral amb gossos ensinistrats a la cerca d'explosius abans dels oficis previstos amb motiu del Nadal, segons fonts dels serveis de seguretat citades per l'agència DPA. També preveu registrar tots els fidels i visitants que vulguin accedir al temple.

El ministre de l'Interior de l'estat federat de Renània del Nord-Westfàlia, Herbert Reul, ha indicat que la població no ha de deixar d'anar a l'església, on els agents controlen els accessos per part dels visitants. Així mateix, hi ha presència policial amb agents i al voltant d'una dotzena de vehicles.

Malgrat això, la catedral de Colònia ha assenyalat que les visites turístiques han quedat cancel·lades, mentre que la ministra de l'Interior d'Alemanya, Nancy Faeser, ha subratllat que la reacció de les autoritats demostra la serietat amb la qual es fa front a aquest tipus d'amenaces.

"Tots estimem les nostres tradicions nadalenques i no ens deixarem intimidar ni restringir la nostra manera de viure, però no és menys cert que ens prenem molt seriosament l'amenaça del terrorisme islamista i estem extremadament atents", ha declarat la ministra.

Per la seva banda, el portaveu de la policia de Colònia, Wolfgang Baldis, ha revelat que les autoritats "han rebut una filtració sobre una situació perillosa als voltants de la catedral de Colònia, possiblement també per a la mateixa catedral, relacionada amb la Nit de cap d'any".

Baldis no ha donat detalls sobre d'on va provenir l'advertiment, al mateix temps que ha incidit que les mesures de seguretat reforçades a la catedral continuaran durant un temps. "Ara hem de veure amb quina rapidesa podem verificar realment aquest avís. És cert que mentre no es pugui descartar una situació de perill, continuarem amb aquestes mesures", ha resolt.

La por a possibles activitats terroristes també s'estén a Viena, on la policia ha confirmat més desplegament de policies armats i també d'agents amb roba civil.

"L'atenció de la policia se centrarà principalment en esglésies i esdeveniments religiosos (...) i a mercats de Nadal", han indicat les autoritats, que han recordat que l'alerta antiterrorista es manté alta i, per tant, això ja implica un mínim de mesures de seguretat i de controls.

El Ministeri de l'Interior d'Àustria ha confirmat la detenció de quatre persones sospitoses de tenir relació amb una xarxa islamista, si bé han evitat donar detalls d'aquesta operació, en la qual han col·laborat els serveis d'Intel·ligència.