Alemanya.- Almenys 30.000 persones protesten contra l'extrema dreta a Berlín

Elon Musk participa per videoconferència en un acte d'AfD, que demana un acord de govern amb la CDU

BERLÍN, 25 gen. (DPA/EP) -

Unes 30.000 persones, segons la Policia, han secundat aquest dissabte una convocatòria de manifestació contra l'extrema dreta davant la Porta de Brandenburg, a Berlín (Alemanya), mentre la campanya per a les eleccions legislatives alemanyes del 23 de febrer continua amb una Alternativa per a Alemanya (AfD) en auge.

Els manifestants contra la ultradreta han encès les llums dels seus telèfons mòbils per formar un "mar de llum" contra l'AfD i demanar un "cordó sanitari" per a la formació, ha explicat Christoph Bautz, fundador de Campact, el grup convocant.

Bautz ha apel·lat en particular al líder de la conservadora Unió Cristiano Demòcrata (CDU), Friedrich Merz, el partit del qual és el favorit en les enquestes. Merz ha promès mesures contra la immigració si forma govern.

Bautz ha advertit que si Merz endureix la legislació sobre immigració amb suport d'AfD al Parlament hi haurà "un alçament de la gent decent que trencarà aquest país".

Merz ha promès reiteradament que no formarà govern amb AfD, però ha provocat les crítiques de la resta de formacions després d'insinuar que podria acceptar el suport parlamentari de l'extrema dreta per aprovar les mesures contra la immigració.

"Nosaltres som el cordó sanitari", han corejat els assistents a la manifestació, molts d'ells famílies senceres amb fills. "No hi ha alternativa a l'estupidesa d'AfD", han denunciat en una altra de les consignes.

La convocatòria ha tingut ressò en altres ciutats alemanyes, com a Colònia, on unes 40.000 persones s'han manifestat. La previsió inicial era d'uns 5.000 assistents. S'han llegit pancartes amb lemes com "A ningú li agraden els nazis, excepte a Merz".

A Aschaffenburg, a Baviera, unes 3.000 persones han protestat contra el gir a la dreta de la política alemanya. Allà dimecres passat van morir un home i un nen de dos anys apunyalats en un parc, en un atac obra presumptament d'un refugiat afganès amb antecedents que ha estat detingut.

MUSK EN UN ACTE D'AFD

Mentrestant, l'home més ric del món, Elon Musk, ha participat en un acte electoral de la candidata a cancellera d'AfD, Alice Weidel, a la ciutat de Halle. Musk ha subratllat que AfD és "la millor esperança" per a Alemanya i que està bé "estar orgullós" de ser alemany.

"Francament crec que es posa molt el focus en la culpa del passat i que hem de seguir endavant. Els nens no haurien de ser culpables dels pecats dels seus pares ni dels seus avis", ha argumentat.

Musk ha denunciat que Alemanya pateix "l'excessiva burocràcia de Brussel·les". "Espero que a l'AfD li vagi bé i que Alice Weidel sigui cancellera", ha reblat en el seu discurs de cinc minuts.

Uns 4.500 simpatitzants --segons el partit-- han celebrat el discurs de Mulk --3.200 segons la Policia--, inclosa Weidel, que ha agraït a Musk la seva intervenció i ha desitjat el millor als Estats Units amb el president Donald Trump, aliat de Musk. "Fem Alemanya gran una altra vegada", ha parafrasejat a Trump.

A més ha defensat que els votants volen una coalició en la qual hi sigui l'AfD per posar fi a les polítiques migratòries, econòmiques i energètiques actuals. "Estimada CDU, treu els cordons sanitaris antidemocràtics", ha apel·lat.

Unes 9.100 persones s'han manifestat contra l'acte d'AfD a Halle, segons dades de la Policia citats per l'agència DPA. La Policia ha desplegat uns 1.000 agents per garantir-ne la seguretat.