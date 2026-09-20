Alemanya.- AfD és primera força a Mecklenburg-Pomerània Occidental i L'Esquerra guanya a Berlín

L'Esquerra guanya a la ciutat-estat de Berlín i podria governar amb el suport d'ecologistes i socialistes
MADRID, 20 set. (EUROPA PRESS) -
El partit ultradretà Alternativa per a Alemanya (AfD) ha tornat a ser el més votat a les eleccions de l'estat de Mecklenburg-Pomerània Occidental amb un 37% de suport, mentre que a la ciutat-estat de Berlín el partit de L'Esquerra ha estat el més votat amb un 24,5% dels vots, segons l'enquesta publicada per la televisió pública alemanya ARD.
A Berlín, L'Esquerra duplica el seu suport respecte a les eleccions de 2023 i supera la Unió Demòcrata Cristiana (CDU), que fins ara governava en coalició amb l'històric Partit Socialdemòcrata Alemany (SPD), que és cinquena força política amb un 12%. En tercer lloc estarien AfD (16%) i en quart lloc Els Verds (15%).
La CDU ha perdut 8,2 punts percentuals, mentre que l'SPD s'ha deixat 6,4 punts respecte del 2023. Els Verds perden 3,4 punts i AfD ha guanyat 6,9 punts. A la vora del 5% mínim per aconseguir representació parlamentària està l'Aliança Sahra Wagenknecht (BSW, 5%). El Partit Liberal Demòcrata (FDP) es queda en el 2,5% dels vots.
La candidata de l'Esquerra, Elif Eralp, ha recordat una de les seves principals promeses electorals: un habitatge assequible. "Des d'avui canviarem Berlín junts", ha subratllat.
Destaca el bon resultat d'AfD a Berlín, el millor de la seva història, i que coincideix amb un augment de la participació, que era el 58,5% a les 16.00 hores, molt per sobre del 48,8% de 2023.
VICTÒRIA D'AFD A MECKLENBURG-POMERÀNIA OCCIDENTAL
A Mecklenburg-Pomerània Occidental, AfD ha guanyat 20 punts, fins al 37%, per situar-se lleugerament per davant de l'SPD de la presidenta regional, Manuela Schwesig, que obté un 35,5% de vots, 4,1 punts menys que el 2021.
Molt lluny se situa la tercera força política, L'Esquerra, que aconsegueix un 7,5% de suport, 2,4 punts menys, mentre que Els Verds aconseguirien un 5,5%, 0,8 punts menys. La CDU obté un 5,5%, 7,8 punts menys i BSW novament és al límit amb un 5%.
AfD ha celebrat el "sensacional resultat" a Mecklenburg-Pomerània Occidental en paraules de la seva colíder Tino Chrupalla, que considera que tenen "clarament mandat per governar", i ha manifestat la seva disposició a "dialogar amb tots els partits".
En contrast, l'SPD no ha reaccionat encara a aquest pronòstic, que, de confirmar-se, significaria que els socialdemòcrates no serien primera força a Mecklenburg-Pomerània Occidental per primera vegada en els últims 28 anys. La CDU, per la seva banda, afronta els que podrien ser pitjors resultats electorals de la seva història a la regió.
Les eleccions regionals d'aquest diumenge estan rebent una atenció inusual després del terratrèmol que va suposar la clara victòria del partit d'extrema dreta AfD en les eleccions de Saxònia-Anhalt.
A Berlín, 2,5 milions de votants censats trien el parlament de la ciutat-estat, mentre que a Mecklenburg-Pomerània Occidental són 1,3 milions les persones convocades a les urnes.
A més, la votació tindrà una clara lectura d'àmbit nacional, amb un qüestionat canceller Friedrich Merz de la CDU. L'últim sondeig d'Infratest per a la televisió pública ARD revela que només un 10% dels alemanys tenen confiança en la situació del país i que el 90% considera negativa la gestió del Govern federal.