Alemanya acusa Greta Thunberg de defensar posicions "antisemites"

BERLÍN, 14 nov. (DPA/EP) -

Les autoritats d'Alemanya han acusat la jove activista sueca Greta Thunberg de defensar posicions "antisemites" amb les seves declaracions sobre el conflicte al Pròxim Orient, desencadenat arran de l'ofensiva del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) a començaments d'octubre.

"Les seves manifestacions unilaterals sobre el conflicte al Pròxim Orient són hostils a Israel i, com que oculten la denegació del dret d'existència d'Israel, també són antisemites", ha manifestat el comissionat del Govern alemany contra l'antisemitisme, Felix Klein.

En unes declaracions per a 'Der Spiegel', Klein ha advertit Thunberg que aquesta posició sobre Israel no només és contraproduent per a la seva pròpia reputació com a activista climàtica, sinó que també perjudica el moviment ecologista en el seu conjunt.

Les crítiques del representant alemany es produeixen després que Thunberg va participar recentment en una manifestació ecologista a Amsterdam en la qual va aparèixer amb un mocador palestí i va afirmar que "en territori ocupat, no hi ha justícia climàtica".

Després d'aquest episodi, la secció alemanya Fridays for Future --col·lectiu fundat per la mateixa Thunberg i organitzador de l'acte a Amsterdam-- es va desmarcar de la posició general del grup i de les reivindicacions de la jove sueca, un gest valorat positivament per Klein.