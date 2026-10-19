Alcaldes de tot França condemnen els atacs a les institucions i convoquen mobilitzacions

MADRID 19 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Associació d'Alcaldes de França i de Presidents de Mancomunitats (AMF) han condemnat aquest dilluns els atacs als ajuntaments registrats durant les protestes massives d'aquest cap de setmana al país que van derivar en forts aldarulls i han avisat que posen en perill "les llibertats públiques de tots els francesos", a més de convocar mobilitzacions en solidaritat amb les institucions locals.
"Amb la crema d'ajuntaments i edificis públics, a més del saqueig d'establiments comercials, no només les institucions públiques estan sent atacades, sinó, el que és molt més greu, les llibertats públiques de tots els francesos", ha assenyalat l'associació de regidors francesos.
D'aquesta manera ha assenyalat la seva condemna "rotunda" dels "atacs i actes de vandalisme" i ha apuntat que la violència en aquests casos "sobrepassa un límit inacceptable" durant unes manifestacions que, a grans trets, han respectat l'ordre públic.
L'AMF se solidaritza amb els alcaldes i els municipis de París, Lió, Llemotges, Marsella, Lilla, Bordeus, Calais i Grenoble, "entre molts altres", escenaris dels avalots més greus, alhora que enalteix el paper de les forces de l'ordre i el personal dels serveis d'emergència.
En resposta, l'associació ha demanat als alcaldes que organitzin convocatòries al llarg del dilluns 19 d'octubre en solidaritat amb les ciutats que han viscut aldarulls que "representen greus atacs contra les institucions democràtiques un risc real per a tota la nació". "La prioritat ara és restablir l'ordre perquè es respectin les llibertats civils", han conclòs els edils francesos.