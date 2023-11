Alberto Fernández i Javier Milei es reuniran aquest dilluns per començar el procés de transició

Europa Press/Contacto/Martin Zabala - Archivo

MADRID, 20 nov. (EUROPA PRESS) -

El president en funcions d'Argentina, Alberto Fernández, rebrà aquest dilluns al que serà el seu successor, l'ultradretà Javier Milei, en una reunió que té com a objectiu començar el procés de transició.

Segons fonts consultades per mitjans argentins, encara s'ha de definir tant l'horari com el lloc de la trobada entre tots dos, encara que estarà coordinat per la Secretaria General de la Presidència, a càrrec de Julio Vitobello, i la cap de campanya i germana de Milei, Karina Milei.

Fernández, en conèixer el resultat electoral, ha destacat que "el poble ha expressat la seva voluntat" en concórrer a les urnes i definir "el destí de la pàtria pels propers quatre anys". "Sóc un home de la democràcia, i res valoro més que el veredicte popular. Confio que demà mateix poguem començar a treballar amb Javier Milei per garantir una transició ordenada", ha agregat.

L'ultradretà Javier Milei, de la Libertad Avanza, ha guanyat aquest diumenge les eleccions presidencials d'Argentina en imposar-se al seu rival, el candidat peronista i ministre d'Economia, Sergio Massa, per gairebé dotze punts percentuals de diferència, segons el 96 per cent de l'escrutini.