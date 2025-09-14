Albares rep les delegacions de la Xina i els EUA desplaçades a Madrid per a una negociació comercial

MADRID 14 set. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha rebut aquest diumenge al Palau de Santa Creu, seu del Ministeri a les delegacions dels Estats Units i de la Xina desplaçades a Espanya per mantenir una ronda de negociacions comercials.
"El Govern d'Espanya vol agrair la confiança a tots dos països per haver triat Madrid com a ciutat d'aquesta trobada bilateral i reitera la seva total implicació i col·laboració amb totes dues delegacions en la seva organització", ha destacat el Ministeri d'Afers Exteriors en un comunicat.
Madrid destaca que "la política exterior espanyola aposta per la diplomàcia i la negociació per aconseguir l'entesa entre nacions" i que exerceix com a "pont per a l'acostament i el diàleg i celebra haver estat escollit com a seu d'aquesta ronda negociadora".
Prèviament, la Casa Blanca havia informat que el secretari del Tresor dels Estats Units, Scott Bessent, viatjaria a Espanya en el marc d'una visita a Europa que també inclou una parada al Regne Unit.
Durant el seu pas per Madrid, el responsable dels comptes públics nord-americans tenia previst reunir-se amb alts representants xinesos, inclòs el vice-primer ministre He Lifeng. En aquesta cita, Bessent abordaria qüestions de "seguretat nacional, econòmica i assumptes comercials d'interès mutu" per a les dues superpotències, com la lluita contra el blanqueig de capitals o TikTok.
Bessent va incloure a més en la seva agenda una trobada amb responsables del Govern central per abordar l'estat de les relacions actuals entre tots dos països, que s'han vist recentment entelades per les reticències de La Moncloa a invertir en defensa el 5% del PIB conforme a l'acordat a l'OTAN o per la posició espanyola sobre la guerra a Gaza.
Després de la seva visita a Espanya, Bessent es dirigirà al Regne Unit per veure's a Londres amb homòlegs de l'executiu de Keir Starmer i membres del sector empresarial britànic. Posteriorment, se sumarà a la visita d'estat oficial del president, Donald Trump, al rei Carles III.