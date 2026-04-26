Albares inicia a Puerto Rico una gira que inclou República Dominicana i Mèxic, on espera consolidar la relació

MADRID, 26 abr. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, inicia aquest diumenge a Puerto Rico una gira que el portarà també a República Dominicana i Mèxic amb la vista posada en la Cimera Iveroamericana que acollirà Madrid el 4 i 5 de novembre però també a consolidar la relació bilateral, especialment amb el país asteca.
Segons ha explicat Exteriors en un comunicat, Albares tindrà l'oportunitat de traslladar als seus interlocutors "la importància que Amèrica Llatina i el Carib té per a Espanya, una regió germana, amb una llengua compartida i profunds vincles històrics, polítics, econòmics i culturals".
Així mateix, permetrà aprofundir en els treballs preparatoris de la XXX Cimera Iberoamericana perquè aquesta se celebri "amb èxit" com desitja el Govern, després que les últimes cites la tònica general hagi estat l'escassa participació de líders iberoamericans en aquesta cita que aglutina als 22 països de la Comunitat Iberoamericana.
La primera parada de la gira serà Puerto Rico, estat associat d'Estats Units i que participa en les cimeres iberoamericanes des de 2021 en qualitat d'observador. L'illa, que va estar sota mandat espanyol fins al 1898, no és una destinació freqüent de visites d'alt nivell, degutnessencialment al seu estatus, si bé ja hi ha precedents.
Així, el llavors ministre d'Exteriors, José Manuel Margallo, va efectuar la primera visita d'un cap de la diplomàcia al maig de 2014, mentre que el Rei Felip VI s'hi ha desplaçat en dues ocasions. La primera, el 2016 amb motiu del Congrés de la Llengua Espanyola, i l'última al gener de 2022 --en la qual va estar acompanyat per Albares-- amb motiu del V Centenari de la fundació de San Juan de Puerto Rico.
Segons ha precisat Exteriors, el ministre té previstes diverses trobades institucionals i participarà en un fòrum d'inversió amb empresaris. Així mateix, també intervindrà en una conferència de la Universitat Interamericana sobre l'espanyol que permetrà "traslladar els profunds vincles històrics i culturals existents amb el continent americà".
El dimarts, Albares viatjarà a Santo Domingo. A la capital de República Dominicana participarà igualment en una trobada empresarial i es reunirà amb el seu homòleg, Roberto Álvarez, per repassar els preparatius de la cimera de novembre, a més de la relació bilateral.
Així mateix, tindrà ocasió de conèixer de primera mà un projecte de cooperació impulsat per l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional pel Desenvolupament (AECID) sobre reforç del Sistema Integral d'atenció i protecció a víctimes de violència de gènere.
MÈXIC, ÚLTIMA PARADA
El dimecres el ministre arribarà a Mèxic pel plat fort de la gira, ja que la seva visita es produeix en un moment en què sembla estar quedant enrere el distanciament dels últims anys, iniciat sota la presidència d'Andrés Manuel López Obrador i continuat amb l'arribada de Claudia Sheinbaum a Los Pinos.
Albares visita Mèxic menys de dues setmanes després de que Sheinbaum, que no acostuma a realitzar viatges a l'estranger, es desplacés a Barcelona per participar en una trobada amb líders progressistes en defensa de la democràcia afavorit pel president del Govern, Pedro Sánchez, i pel mandatari brasiler, Luiz Inazio Lula da Silva.
Aquesta visita només va ser possible després que el Rei reconegués el passat 17 de març que va haver-hi "molt abús" durant la Conquesta, un gest ben rebut per Sheinbaum, després que el seu predecessor hagués reclamat per carta al monarca en 2019 una disculpa pels "greuges" comesos pels espanyols en aquest període.
TROBADA AMB HOMÒLEG I NOU GEST
Albares es reunirà amb el seu homòleg mexicà, Roberto Velasco, amb el qual està prevista la signatura de l'Acta de la Comissió Binacional Espanya-Mèxic, "reflexe de la bona salut de les fraternals relacions existents entre tots dos països", han ressaltat des d'Exteriors.
En un gest addicional cap a Mèxic, l'agenda d'Albares inclou la inauguració a la capital mexicana de l'exposició 'La meitat del món'. Va ser precisament en la inauguració a Madrid de la mateixa quan es va produir ja el primer missatge cap al Govern mexicà, ja que va parlar de "clarobscurs" en la història compartida i "injustícia".
I va ser durant la seva visita a aquesta exposició, acompanyat per l'ambaixador mexicà, Quirino Ordaz, quan Felip VI va reconèixer que va haver-hi "molt abús" durant la Conquesta malgrat les Lleis d'Índies adoptades pels Reis Catòlics per protegir a la població indígena i va admetre que aquells comportaments vists des de l'òptica i els valors actuals no són com per sentir-se "orgullosos".
La visita del cap de la diplomàcia podria ser, a més, l'avantsala d'una de Felip VI --qui ja va efectuar una visita d'Estat a Mèxic junt amb la Reina Letizia el 2015--, ja que el monarca ha estat convidat, igual que altres caps Estat, a assistir a algun dels partits que acollirà el país asteca durant el Mundial de Futbol.
La invitació, que ha estat acollida favorablement per Sarsuela, podria concretar-se amb motiu de l'últim partit de la fase inicial de grups que enfrontarà a la selecció espanyola contra Uruguai el 26 de juny a Guadalajara.
D'altra banda, l'agenda d'Albares a la capital mexicana també inclou una ofrena floral davant de la tomba del president mexicà Lázaro Cárdenas, que va acollir a Mèxic a milers d'exiliats espanyols després de la Guerra Civil, així com diversos actes celebrats en la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, la Cambra de comerç d'Espanya a Mèxic i el Museu Nacional d'Antropologia.
Finalment, realitzarà un recorregut pel Consolat a Mèxic per repassar els treballs en aplicació de la Llei de Memòria Democràtica, tenint en compte que aquest és un dels països on més sol·licituds per obtenir la ciutadania per part de descendent d'exiliats s'han rebut.