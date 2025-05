Albares demana a Israel que atengui el TIJ i redobla l'aposta per un futur biestatal al Pròxim Orient

Albares anticipa que el Grup de Madrid se centrarà demà en el reconeixement palestí: "Un gest polític d'humanitat"

MADRID, 24 maig (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha demanat aquest dissabte a Israel que atengui les decisions i opinions adoptades pel Tribunal Internacional de Justícia per respectar els drets humans durant l'ofensiva a la Franja de Gaza, un conflicte la pau del qual s'ha d'aconseguir a través d'instruments com el reconeixement palestí i l'establiment d'una solució de dos estats en convivència pacífica.

"Israel ha d'implementar d'una vegada per sempre les decisions del Tribunal Internacional de Justícia. Voldria recordar-los que les decisions, una de les quals és detenir aquesta ofensiva militar, són vinculants per a tots els estats de les Nacions Unides, inclòs Israel", ha explicat Albares en una entrevista amb Radio France Internationale (RFI) abans de la reunió del Grup de Madrid: països europeus i àrabs que promouen la solució biestatal per al Pròxim Orient.

El ministre d'Exteriors ha explicat que les decisions preses per Espanya en relació amb la guerra de Gaza, com la paralització de les exportacions d'armes a Israel, s'han fet a títol particular i de cap manera representen una mesura de pressió per als socis de la UE.

"No n'hem de donar a altres països amics de la Unió Europea. L'últim que necessitem són armes. Per detenir aquesta guerra, hem de detenir el subministrament d'armes", ha indicat.

Albares ha insistit, de cara a la reunió de diumenge, que el reconeixement de l'Estat palestí "és un dels pocs instruments que tenim a les nostres mans" i representa també un acte de "justícia per al poble palestí".

"No veig per què el poble palestí hauria d'estar condemnat per sempre a ser un poble de refugiats. I també cal pensar en la seguretat del poble israelià", ha indicat Albares després de lamentar l'enorme destrucció generada pel conflicte. "Després de 60.000 palestins morts a Gaza, és gairebé un gest polític d'humanitat", ha indicat Albares abans d'insistir que el reconeixement serà tema central en la trobada de matí.

"Si volem donar-li una oportunitat a un Estat palestí realista, ha arribat el moment, enmig d'aquesta guerra, d'expressar l'esperança que realment hi creiem", ha resolt Albares.