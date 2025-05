Albares defensa sancions individuals, sense descartar a Netanyahu, i no vendre armament a Israel

El ministre adverteix que "el temps corre en contra d'un Estat palestí viable" i anima a reconèixer-lo

MADRID, 25 maig (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha defensat aquest diumenge que la UE ha d'anar un pas més enllà i no només suspendre l'Acord d'Associació amb Israel sinó adoptar sancions individuals contra els qui obstaculitzen la solució de dos Estats, sense descartar a ningú, inclòs el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, així com imposar un embargament a la venda d'armes.

En declaracions abans de l'inici de la reunió 'Madrid+', que congrega representants d'una vintena de països i diverses organitzacions internacionals, el ministre ha tornat a condemnar l'ofensiva militar israeliana sobre Gaza i a reivindicar que la solució de dos Estats és l'única sortida per a la pau i la seguretat a l'Orient Pròxim.

Com ja ha anat fent en els últims dies, ha insistit que ha arribat el moment d'actuar i per tant Espanya posarà "accions concretes sobre la taula". "Si la guerra no para, l'Acord d'Associació entre la Unió Europea i Israel (...) ha de ser suspès immediatament" conforme a l'Article 2 relatiu al respecte dels Drets Humans, ha sostingut Albares.

Així mateix, ha defensat, "tots hem d'engegar un embargament d'armes" ja que, al seu judici, "no pot haver-hi venda d'armament a Israel" posat que "l'Orient Mitjà l'últim que necessita en aquests moments són armes".

I finalment, ha afegit, "hem de revisar la llista nacional de sancionats individuals que tenim cadascun de nosaltres i també la Unió Europea per estar segurs que no permetem que aquells que no volen la solució de dos Estats, que tots sabem que és la solució definitiva per aconseguir pau i estabilitat per a l'Orient Mitjà, puguin triomfar".

Respecte a les sancions, ha recordat que Espanya ja ha imposat sancions a tretze colons israelians i ha deixat clar que no descarta cap opció en quant a que puguin estendre's a responsables polítics, després de ser preguntat sobre si Netanyahu podria veure's afectat.

"No en descartem cap", ha dit el ministre, subratllant que el que es busca precisament és que la llista de sancions individuals "vagi incloent a tots aquells que no creuen en la solució de dos Estats i a més la impossibiliten amb els seus actes".

IMPULSAR SOLUCIÓ DE DOS ESTATS

Precisament, ha explicat el cap de la diplomàcia, un dels objectius de la reunió d'aquest diumenge a Madrid és contribuir a "donar un nou impuls a la solució dels dos Estats, que tots sabem que és la solució definitiva per a la pau i l'estabilitat" a la regió.

En aquest sentit, ha posat en valor el que en ella participin, a nivell de ministres o amb altres representants de rang inferior, una vintena de països, entre els quals figuren Alemanya i França, així com altres europeus com el Regne Unit, a més de diversos països àrabs com l'Aràbia Saudita o Qatar, i fins i tot el Brasil.

Així, ha ressaltat que es tracta de països "amb governs de diferents signes" i fins i tot de diferents continents però que comparteixen els mateixos principis: "Cap ens resignem al fet que la violència sigui la forma natural de relacionar-se entre palestins i israelians".

Albares ha aprofitat per recordar que el 28 de maig es compleix un any del reconeixement per part d'Espanya de Palestina com a Estat i ha animat a els qui encara no ho han fet, entre els quals figuren alguns dels països presents en la reunió com Alemanya, França, Portugal o el Regne Unit, al fet que facin el pas. "El temps també corre en contra de l'establiment d'un Estat palestí realista i viable", ha advertit.

En aquest sentit, ha ressaltat que cada vegada són més els països que "es commouen davant de les imatges que estem veient a Gaza" i que arriben a la conclusió que "observem una guerra sense sentit que no té cap objectiu militar tret que vulguem convertir Gaza en un immens cementiri". "Cada vegada més tots els països es convencen del que Espanya està convençuda des de fa molt temps: No hi ha alternativa a la solució de dos estats", ha resumit Albares.

NO HI HA ALTERNATIVA

"Quin és l'alternativa a la solució de dos estats? Matar a tots els palestins? Per descomptat que no. Deportar-los a no se sap on? Aviat algú plantejarà deportar-los a la Lluna? Per descomptat que no. Crear una mena de reserva per a ells, una mena de Batustán? No és possible", ha previngut el ministre.

Així les coses, ha volgut deixar clar que el que mou a tots els participants de la reunió és "parar aquesta guerra injusta, cruel, inhumana d'Israel a Gaza, trencar el bloqueig d'ajuda humanitària i avançar definitivament cap a la solució de dos Estats".

Albares ha insistit que "no hi ha paraules per descriure el que està passant en aquests moments a Gaza" però això no vol dir que "ens mantinguem en silenci", ha incidit, ja que "el silenci en aquests moments és còmplice d'aquesta massacre".

Amb tot, en un missatge dirigit al Govern de Netanyahu, ha recalcat que "per descomptat res del que avui fem aquí, res del que direm avui aquí, va contra Israel i contra l'Estat d'Israel".

Al contrari, ha sostingut, tots els assistents tenen en compte "la sol·licitud i les demandes legítimes de seguretat i de pau del poble d'Israel" però, ha agregat, "exactament el mateix dret a la pau i la seguretat el té el poble palestí" i també exigeixen "l'alliberament incondicional de tots els ostatges que en aquests moments es troben en mans de l'organització terrorista Hamas".