Albares afirma que les 2 il·leses en l'atemptat de l'Afganistan podrien tornar diumenge a Espanya

BARCELONA, 18 maig (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares, ha dit aquest dissabte que hi ha dues turistes il·leses a l'atemptat de l'Afganistan i espera que podrien sortir del país diumenge cap a Espanya.

"Hi ha dues persones més que han resultat completament il·leses, dues ciutadanes espanyoles, i que al més aviat possible, probablement demà (diumenge), ja puguin abandonar el país", ha dit en unes declaracions a Rac1, recollides per Europa Press.

També ha confiat a repatriar al més aviat possible els tres morts i ha afirmat que el retorn del ferit dependrà del seu estat, si bé els diplomàtics estaran amb ell fins que calgui.

EREN TURISTES

Era un grup de sis turistes que "es trobaven per turisme" i que sembla que compraven en un mercat de Bamian quan va aparèixer una persona que els va atacar, però ha afegit que és informació oral que s'ha de confirmar.

Una de les persones els ha relatat que en "una mena de carreró va aparèixer un individu disparant", tot i que Albares ha insistit que s'haurà d'investigar més, per a això diplomàtics espanyols estan anant a Kabul.

D'aquest primer relat sembla que era un atac "indiscriminat. Evidentment, a l'Afganistan aquest tipus de situacions es donen molt sovint quan hi ha ciutadans occidentals", i per això el Govern desaconsella viatjar a aquest país, ha recordat.

DIPLOMÀTICS ESPANYOLS CAP A KABUL

S'estan desplaçant a Kabul diplomàtics espanyols des del Pakistan i des de Qatar per assistir els il·lesos, repatriar els morts i estar en contacte amb el ferit, en un hospital de Kabul.

La persona ferida està en estat crític però conscient, ha estat operada, i tenen "esperances" que se salvi.

Ha afegit que tots tres morts són catalans, "igual que la resta del grup", malgrat que no ha concretat més les identitats, i ja han contactat amb tots els familiars.

Albares ha agraït el suport de la delegació de la UE a Kabul i de la unitat d'emergència consular d'Exteriors a Madrid.