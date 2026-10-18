El primer ministre albanès rebutja dimitir i adverteix que l'actual crisi compromet l'adhesió a la UE

Bianca Otero / Zuma Press / Europa Press
MADRID 18 oct. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre d'Albània, Edi Rama, ha rebutjat aquest diumenge les exigències de dimissió plantejades enmig de l'escalada de violència registrada durant les protestes dels últims dies a Tirana, la capital, i ha advertit que la seva eventual sortida del Govern podria comprometre el procés d'adhesió a la Unió Europea (UE), en un moment que considera decisiu en les negociacions amb Brussel·les (Bèlgica).
Rama ha defensat que la continuïtat institucional i el compliment del calendari de negociació amb la Comissió Europea (CE) han de prevaldre sobre les pressions polítiques.
"No és una qüestió del meu poder. Ja no tinc res a demostrar-me a mi mateix. El que està en joc no és el meu poder, sinó la taula de negociació amb la Unió Europea", ha apuntat durant una retransmissió en directe a través de les xarxes socials recollida per la cadena pública albanesa RTSH.
El cap de l'Executiu albanès ha insistit que el procés d'integració amb Europa requereix contactes permanents amb les institucions comunitàries i avenços diaris. En aquest sentit, ha insistit, una interrupció podria retardar durant anys el progrés del país. "L'Estat que es rendeix abans d'hora no es recupera en anys", ha assenyalat, alhora que ha qüestionat que la seva dimissió conduís a una millor governança o accelerés l'entrada d'Albània a la UE.
Rama ha criticat també els qui, al seu parer, encoratgen els disturbis després de no haver aconseguit derrotar-lo a les eleccions i ha lamentat la influència de la desinformació i de les xarxes socials entre els joves, als qui considera víctimes de missatges que fomenten la frustració i l'enfrontament.
RECORD DE LA VIOLÈNCIA DEL 2011
En aquest context, el primer ministre ha assegurat que durant els últims dies ha tractat de prevenir una major escalada dels enfrontaments a la capital, "coordinant amb paciència un difícil esforç per evitar caure en el parany de la violència que busca el vessament de sang".
Per contextualitzar la gravetat de la situació, ha recordat els esdeveniments del 21 de gener de 2011, quan 4 manifestants van morir per trets i desenes de persones van resultar ferides durant una protesta contra el Govern, llavors encapçalat pel conservador Sali Berisha.
Rama ha subratllat que llavors no es van registrar danys en institucions ni atacs amb còctels Molotov contra agents, mentre que en les protestes actuals s'han llançat pedres i peces metàl·liques contra la Policia.
Encara que ha condemnat aquests actes, ha reconegut que els joves implicats continuen formant part de la societat albanesa. "Les seves vides valen més que qualsevol altra cosa", ha declarat, abans de recalcar que "la moderació és el principi i la fi de tot aquest assumpte", segons les paraules reproduïdes per RTSH.
INVITACIÓ AL DIÀLEG
Cap al final de la seva intervenció, Rama ha ofert reunir-se amb els qui desitgin plantejar les seves reivindicacions, tant a la seu del Govern com en universitats o altres espais, i s'ha mostrat disposat a mantenir converses amb o sense càmeres. El primer ministre ha defensat que les demandes han d'abordar-se mitjançant el diàleg i no a través de la violència.
"Qui vulgui parlar amb mi sense mascareta, aquí estic", ha sentenciat. En contraposició, ha garantit que els qui recorrin a la violència i ocultin la seva identitat es trobaran amb la resposta de les institucions estatals, reiterant que no permetrà que la violència afebleixi l'Estat ni desviï el país del seu objectiu d'incorporar-se a la UE.
Les paraules de Rama arriben després que aquest dissabte s'hagin produït nous enfrontaments entre manifestants i forces de seguretat a Tirana, en el marc d'unes protestes que van començar per denunciar l'elevat cost de la vida al país, les deficiències en les instal·lacions del sistema educatiu i la corrupció del Govern.