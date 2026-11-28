MADRID 28 nov. (EUROPA PRESS) -
La relatora especial de Nacions Unides per als Territoris Palestins Ocupats, Francesca Albanese, ha abandonat finalment l'Aeroport Internacional Juan Santamaría de Costa Rica, on romania retinguda des del dijous després que les autoritats del país centroamericano li impedissin entrar al territori al·legant presumptes motius de seguretat nacional.
"Estic fora de l'aeroport. Per fi", ha anunciat Albanese a través d'un escarit missatge compartit a les seves xarxes socials, en el qual també ha expressat el seu agraïment a els qui l'han assistit durant les hores que ha romàs en la terminal. "Gràcies a totes i tots els que em van brindar la seva ajuda", ha afegit.
La sortida de la relatora es produeix després que les autoritats judicials de Costa Rica ordenessin aquest divendres, mitjançant una mesura cautelar urgent, que pogués abandonar les instal·lacions aeroportuàries i traslladar-se a un hotel proper per descansar mentre es resolia la seva situació.
Així ho va disposar la magistrada de la Sala Constitucional Anamari Garro Vargas, que va instar les autoritats migratòries a facilitar el desplaçament d'Albanese. La representant de Nacions Unides, no obstant això, va denunciar que seguia sense rebre autorització per sortir de l'aeròdrom malgrat el mandat judicial, arribant fins i tot a preguntar-se públicament si es tractava d'una detenció.
"Impactant. La Cort Constitucional de Costa Rica ha ordenat que em deixin sortir per anar a un hotel i descansar i la policia d'immigració no m'ho permet. Estic detinguda? Ajuda", lamentava Albanese, també en xarxes socials.
La resolució en qüestió establia que Migració havia de permetre el trasllat una vegada que l'aerolínia presentés la sol·licitud corresponent, amb l'objectiu que la relatora pogués allotjar-se en l'establiment fins al moment d'abandonar el país.
En la mateixa línia, la magistrada va exigir que es respectessin les seves garanties, inclòs el contacte amb els seus representants legals i l'accés a menjar, aigua i assistència mèdica, en cas de necessitar-la. Així mateix, va disposar que les autoritats confirmessin els detalls del seu vol a Mèxic i organitzessin el seu posterior retorn a l'aeroport.
Albanese havia denunciat prèviament que les autoritats costarricenses havien formulat acusacions "falses" contra ella i havien justificat la prohibició d'entrada per una suposada amenaça per a la seguretat. La relatora havia viatjat a Costa Rica per rebre personalment el doctorat honoris causa concedit per la Universitat de Costa Rica.