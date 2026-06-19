Ajornada la trobada prevista a Suïssa entre els EUA i l'Iran

MADRID 19 juny (EUROPA PRESS) -
La trobada prevista aquest divendres a Suïssa entre els equips nord-americà i iranià per a la implementació del memoràndum d'entesa s'ha "ajornat", segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors suís, després que el Pakistan, que exerceix de mediador en el procés, hagi anunciat la cancel·lació de la reunió.
"Les primeres negociacions sobre l'aplicació de l'acord estaven previstes el divendres 19 de juny del 2026 a Bürgenstock, al cantó de Nidwalden. S'han posposat de moment", ha indicat la diplomàcia helvètica en un comunicat en el qual assenyala la disposició de Suïssa a "facilitar les converses".
"Els treballs preparatoris pertinents a Bürgenstock continuen", ha assenyalat sobre uns contactes que anaven a incloure el Pakistan i Qatar i que ja s'havien rebaixat a unes converses amb els equips negociadors i no una cerimònia de signatura, després que l'acord es rubriqués per separat entre el president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, i el president de l'Iran, Masoud Pezeshkian.
Aquest mateix divendres, el vice-primer-ministre i ministre d'Exteriors del Pakistan, Ishaq Dar, ha afirmat que el primer ministre del país i mediador en les negociacions entre l'Iran i els EUA, Shehbaz Sharif, no viatjarà a Suïssa com tenia previst, i que la trobada entre delegacions "s'ha cancel·lat" després de la signatura telemàtica.
El Ministeri d'Exteriors de Suïssa va afirmar dijous al vespre que la trobada es mantindria "per a les primeres negociacions sobre la implementació de l'acord". No obstant això, les expectatives han canviat, ja que a més de les paraules del ministre pakistanès, el vicepresident dels EUA, J.D. Vance, tampoc ha viatjat a Suïssa.
Encara que els responsables iranians no s'han pronunciat de manera oficial, dijous les autoritats de l'Iran ja van descartar la cerimònia inicialment prevista a Suïssa per a la signatura oficial del memoràndum. En un comunicat, el portaveu del Ministeri d'Exteriors de l'Iran, Esmaeil Baghaei, va apuntar que això només és "el principi" de la feina a fer per aconseguir la pau.