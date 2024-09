Aitana Bonmatí: "Vull continuar guanyant-ho tot i portar el Barça a dalt de tot"

BARCELONA, 16 set. (EUROPA PRESS) -

La jugadora del Barça Femení Aitana Bonmatí ha assegurat que renova amb l'equip fins al 2028 per continuar aspirant a guanyar tots els títols possibles i per portar l'escut del club a dalt de tot del futbol femení, del qual ella ara mateix és l'actual Pilota d'Or.

En unes declaracions als mitjans del club després de renovar, ha assegurat que les seves ganes de triomfar continuen intactes. "La meva ambició sempre és màxima, la de l'equip també, volem continuar guanyant-ho tot i portar aquest escut a dalt de tot molts anys", ha manifestat.

"Soc una persona molt ambiciosa, el meu caràcter sempre en vol més, no em conformo amb res i crec que continuem tenint equip per lluitar per tot. Sé que el club farà una aposta forta i la continuarà fent perquè puguem competir per tot durant molts anys", ha reiterat.

Per això, s'ha mostrat "molt feliç" de poder continuar vinculada al club fins al 2028. "Aquesta temporada començo la 13a i si acabo el contracte seran 16 anys, què més pot demanar una culer des de molt petita que porta aquest sentiment tan profund i que vol continuar fent història amb aquest club", s'ha sincerat.

"Era prioritari continuar aquí, continuar a casa. I m'agradaria agrair al 'presi', a la Junta Directiva i a tothom que ha fet possible que jo continuï aquí. Ha estat una negociació com totes, amb moments millors i pitjors, però crec que ho hem portat entre tots molt bé, crec que ens hem entès molt bé i això és el que em fa més feliç, continuar aquí a casa", ha afegit la de Sant Pere de Ribes.