Air Europa i Iberia tornen a volar a Caracas (Veneçuela) a partir de setembre després dels terratrèmols

MADRID 31 ago. (EUROPA PRESS) -
Air Europa i Iberia reprendran la seva operativa de vols cap i des de l'Aeroport Internacional Simón Bolívar de Maiquetía a Caracas (Veneçuela) a partir d'aquest mes de setembre, després que el país llatinoamericà es veiés afectat pels terratrèmols registrats el juny passat.
En concret, la primera aerolínia tornarà a volar entre Madrid i la capital veneçolana des de demà dimarts, després d'haver operat des de l'Aeroport Internacional Arturo Michelena de València al juliol i agost, igual que Iberia.
"Ens alegra tornar a connectar Caracas amb la nostra xarxa habitual de destinacions i poder seguir acompanyant-te en els teus propers viatges", ha assenyalat Air Europa a la seva pàgina web.
Mentrestant, Iberia recuperarà la connexió amb Caracas des de dijous que ve i ho farà amb tres freqüències setmanals --dilluns, dijous i diumenge--, segons ha confirmat la companyia aèria a Europa Press.
L'operativa amb Veneçuela ha vingut donant tombs des de finals de 2025, després que el Govern veneçolà suspengués les llicències per volar al país per Air Europa, Plus ultra i Iberia, després de la decisió de les companyies de no volar a aquesta destinació quan els Estats Units va emetre una alerta per "extremar la precaució" de les aeronaus que sobrevolessin el territori.
No obstant això, Air Europa va recuperar els vols a mitjan febrer d'aquest any, mentre que Plus Ultra va tornar a volar el 3 de març i Iberia ho va anunciar a l'abril.
Posteriorment, els terratrèmols ocorreguts al juny van obligar a tornar a modificar l'operativa amb la capital veneçolana fins a recuperar la normalitat.