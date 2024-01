Agricultors francesos anuncien un bloqueig indefinit dels accessos a París a partir d'aquest dilluns

El Govern promet "mesures addicionals" per donar suport al camp francès



La Federació Nacional de Sindicats d'Explotacions Agrícoles (FNSEA) i l'associació Joves Agricultors de la Gran Conca de París han anunciat el bloqueig dels accessos a París "per un temps indefinit" a partir de les 14.00 hores de dilluns 29 de gener.

Agricultors de 19 departaments es posicionaran en set punts de bloqueig entorn de la capital, a les carreteres que donen accés a París, ha explicat el president de Joves Agricultors de la regió d'Illa de França, Clément Torpier, en unes declaracions a la cadena de televisió BFMTV. "Tot això s'organitzarà amb seguretat i respecte a les persones, als eixos estratègics de les autopistes", ha explicat.

El diari 'Le Parisien' esmenta concretament les carreteres A1, A4, A5, A6, A12, A13 i A15 i s'especula amb la mobilització d'uns 500 tractors.

"Volem manifestacions netes, supervisades i segures. No estem aquí per obstaculitzar-ho tot completament", ha indicat Torpier. La finalitat "no és molestar la població, sinó obtenir respostes del Govern".

El president de FDSEA Oise, Régis Desrumaux, ha reconegut que "prendrem com a ostatges les famílies". "Impedirem que la gent vagi a treballar. Impedirem que es facin reunions. És trist, tots tenim famílies, em dol al cor, però lamentablement ho hem de fer", ha argumentat.

L'administrador nacional de Joves Agricultors, Maxime Buizard, explicava dissabte que l'objectiu és "que cap camió no pugui proveir al capital i que aguantem el temps que calgui perquè l'escassetat es noti i puguem ser escoltats".

ATTAL ANUNCIA "MESURES ADDICIONALS"

Aquest mateix diumenge, el primer ministre francès, Gabriel Attal, ha anunciat que estan estudiant "mesures addicionals" a nivell nacional i europeu en resposta a la demanda dels agricultors contra la "competència deslleial" d'altres països. Divendres ja es van anunciar una sèrie de mesures en suport al sector.

"Sé molt bé que encara no hem respost la inquietud i el malestar dels nostres agricultors. Estic decidit a avançar ràpidament. Sempre que puguem prendre decisions immediatament, les prendrem. Haurem de prendre altres decisions amb ells en les setmanes vinents", ha apuntat Attal.

Attal considera que "els nostres agricultors no demanen res extravagant ni insuperable". "Volen que se'ls tingui en compte, poder treballar i rebre una remuneració per la seva feina (...). Continuarem avançant contra la competència deslleial", ha afirmat. "Veure normes imposades que no s'imposen a altres i veure productes no subjectes a aquestes regles a territori nacional es diu competència deslleial", ha argumentat.

Per Attal "el que està en joc aquí és absolutament fonamental per al nostre país". "La nostra agricultura és, abans de res, una part important de la identitat de França. No volem importar el 40 per cent de les nostres fruites i verdures quan tenim totes les possibilitats de produir al nostre país", ha afirmat.