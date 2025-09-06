Agents mexicans disparen i maten per error un nen de set anys a Reynosa

MADRID 6 set. (EUROPA PRESS) -
Agents de la Fiscalia de Justícia de l'Estat de Tamaulipas van obrir foc contra una família i van matar per error un nen de set anys aquest dijous a la colònia Carlos Cantú, Reynosa.
Els agents van obrir foc contra un vehicle en el qual es traslladava una família, amb dos adults i un nen de set anys, procedent de Victoria. Primer van disparar contra les llandes del vehicle i immediatament després van obrir foc contra els ocupants, segons recull el diari mexicà 'La Jornada'.
Al pare de família li va fregar una bala el rostre, la seva esposa va rebre dos impactes al braç i el menor un tret al cap. Quan els agents s'hi van acostar i van veure que era una família i no hi havia armes al vehicle van demanar disculpes perquè "s'havien confós".
Els adults van ser traslladats per rebre atenció mèdica, però el nen va morir a causa de la gravetat de la ferida soferta.