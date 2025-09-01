Organitzacions humanitàries demanen ajuda "immediata" per als nens després del terratrèmol

UNICEF expressa la seva "consternació" i diu que milers de menors "estan en perill"
Save the Children i World Vision lamenten el mal estat de les carreteres, que dificulta l'entrega de subministraments
MADRID, 1 set. (EUROPA PRESS) -
Diverses ONG han demanat aquest dilluns a la comunitat internacional mobilitzar ajuda "immediata" per alleujar la situació dels nens i nenes que s'han vist afectats pel potent sisme de magnitud 6 en l'escala de Richter que ha afectat aquest diumenge l'est d'Afganistan, on s'han registrat ja uns 800 morts.
L'ONG Save the Children ha lamentat en un comunicat la "magnitud de la devastació" que "trigarà a saber-se" a causa que hi ha zones de la província muntanyenca de Kunar --una de les més afectades-- incomunicades".
Així, ha lamentat que les operacions de rescat es veuen obstaculitzades a causa de les rèpliques i els problemes en les carreteres i ha denunciat que les famílies de Kunar també han hagut de fer front a "inundacions sobtades provocades per les pluges torrencials dels últims dies".
Samira Sayed Rahman, directora d'Incidència de Save the Children a Afganistan, ha assegurat que les llars de moltes d'aquestes famílies no estan construïts per resistir tremolors d'aquesta magnitud. "Les rèpliques continuen, causant terror en els nens i nenes i augmentant el risc de més danys i víctimes", ha advertit.
Les carreteres estan bloquejades per roques, la qual cosa ha deixat llogarets incomunicats i dificulta les operacions de rescat, tal com recull el text. "Els nens i les seves famílies necessiten suport urgent: amb la probable destrucció de tants habitatges, necessitaran aliments, aigua potable, refugi i articles essencials per a la llar. La veritable magnitud de la devastació encara està emergint, però sabem que els nens i nenes sempre són els més vulnerables després d'un desastre", ha apuntat Rahman.
"Demanem urgentment a la comunitat internacional finançament i suport coordinat per assegurar que ajuda de vital importància arribi a aquests nens i les seves famílies sense demora", ha asseverat.
MILERS DE NENS EN PERILL
Per la seva banda, el Fons de Nacions Unides per a la Infància (UNICEF) ha lamentat que milers de nens "es troben en situació de risc" pel "devastador terratrèmol". El representant d'UNICEF a Afganistan, Tajudeen Oyewale, ha posat l'accent que el sisme, amb epicentre prop de Jalalabad, en Nangarhar, ha deixat centenars de morts, entre ells nombrosos nens.
"Estem profundament consternats per la tràgica pèrdua de vides i la devastació provocada per aquest desastre. Els nostres pensaments estan amb els nens i les famílies afectades, moltes de les quals han perdut a sers estimats i les seves llars", ha subratllat, segons un comunicat.
A més de realitzar avaluacions conjuntes amb altres organismes de Nacions Unides per determinar l'abast total de les conseqüències del sisme, UNICEF està donant prioritat a les intervencions immediates per salvar vides de nens i famílies, com el desplegament d'equips sanitaris mòbils als districtes afectats de Chawkay i Nurgal, en Kunar, per proporcionar primers auxilis i atenció immediata als ferits.
"Es tracta d'una situació que està evolucionant ràpidament, i UNICEF seguirà ampliant la seva resposta humanitària en suport de les comunitats afectades", ha expresat.
Així mateix, l'ONG World Vision ha mostrat la seva "preocupació" i ha lamentat que "pobles sencers han quedat total o parcialment destruïts, amb cases de fang i fusta esfondrades i residents atrapats sota els enderrocs".
"Els districtes afectats es troben entre els més remots d'Afganistan. Els lliscaments de terra han bloquejat les principals vies d'accés, per la qual cosa s'han desplegat avions per recolzar les operacions de rescat i evacuar als pacients crítics a Jalalabad i Kabul", ha explicat l'organització.
"Les notícies sobre aquest últim terratrèmol i l'aparent pèrdua de centenars de vides són devastadores", ha afirmat Thamindri De Silva, directora nacional de World Vision Afganistan. "Vivim el terratrèmol d'Herat de 2023 i els seus efectes encara se senten avui dia. Sabem que l'impacte d'aquest terratrèmol serà durador i extremadament dolorós. Els nens i nenes es troben entre els més vulnerables i seran els que paguin el preu més alt", ha puntualitzat.
En aquest sentit, ha recordat que els terratrèmols són "especialment mortífers" en aquesta zona del món a causa de la "fragilitat dels habitatges i les infraestructures". "La majoria de les cases estan construïdes amb fang i fusta, la qual cosa les fa molt vulnerables a l'ensulsiada", ha detallat.
"La majoria de les cases estan construïdes amb fang i fusta, la qual cosa les fa molt vulnerables a l'ensulsiada. A les zones remotes, l'accés a l'atenció sanitària, l'aigua potable i l'educació ja és limitat. Un desastre d'aquesta magnitud agreuja les vulnerabilitats existents i augmenta les necessitats humanitàries", ha afegit.
UNA DE LES PITJORS CRISIS HUMANITÀRIES DEL MÓN
Les dades recaptades per l'Oficina de l'ONU per a la Coordinació d'Assumptes Humanitaris (OCHA) apunten al fet que unes 12.000 persones s'han vist directament afectades per aquest terratrèmol a les províncies de Kunar, Lagmán, Nangarhar i Nurestán, en un país que ja comptava amb una de les pitjors crisi humanitària del món.
Al voltant de 22,9 milions de persones necessitaran assistència humanitària en 2025 i 3,5 milions de nens i nenes patiran malnutrició aguda, tal com indiquen aquestes dades. Per això, el Pla de Resposta Humanitària per 2025 requereix 2.420 milions de dòlars (uns 2.000 milions d'euros), encara que fins al moment només s'ha cobert el 25,9 per cent de les necessitats de finançament.
Les autoritats 'de facto' del país han engegat una sèrie de mesures, com el trasllat via aèria dels ferits més greus als hospitals de Jalalabad i Asadabad. A més, han enviat maquinària pesanda als districtes de Nurgal i Chawkay per retirar grans blocs i pedres de les carreteres que es troben bloquejades.
Segons l'Organització Internacional per a les Migracions (OIM), aquesta tragèdia s'ha produït en un moment en què el país "ja s'enfronta a immenses pressions". "Més d'1,7 milions d'afganesos han tornat des d'Iran i Pakistan només en 2025, molts d'ells a comunitats que tenen problemes per gestionar uns recursos que es troben limitats", ha asseverat l'OIM en un breu comunicat.
"Els terratrèmols sumen un altre problema a la ja de per si mateix llarga crisi a Afganistan, on devasten a centenars de famílies que també han de bregar amb els problemes econòmics i amb el desplaçament", recull el text, que aventura un hivern complicat para milers de famílies que "ara manca d'un refugi segur de cara al descens de les temperatures".
"Volem estendre nostres més sinceres condolences a les famílies que han perdut als seus sers estimats i demanem urgentment a la comunitat internacional augmentar el finançament per evitar que milions de persones segueixin en perill", ha reblat.