Afganistan.- L'ONU reclama als talibans la fi de la prohibició d'accés a dones als seus complexos a l'Afganistan

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Guterres carrega novament contra les "polítiques discriminatòries" imposades fa més de cinc anys a dones i nenes
MADRID, 6 set. (EUROPA PRESS) -
Nacions Unides ha reclamat aquest diumenge als talibans que posin fi a la seva prohibició d'accés a les dones als seus complexos a l'Afganistan, imposada fa un any, abans de reiterar la seva preocupació per les "polítiques discriminatòries" contra dones i nenes des del seu retorn al poder l'agost del 2021.
"Demà, 7 de setembre, es compleix un any des que es va impedir a les dones afganeses accedir a les instal·lacions de l'ONU en tot el país", ha dit Stéphane Dujarric, portaveu del secretari general de l'organisme António Guterres, al mateix temps que ha recordat que "aquestes restriccions contravenen el Dret Internacional".
Així, ha manifestat que les mesures "soscaven la capacitat de l'organització per complir el seu mandat i brindar assistència vital i d'un altre tipus al poble afganès en un moment en què les necessitats continuen sent elevades", en el marc de la greu crisi humanitària que travessa Afganistan.
"L'accés sense traves de tot el personal de Nacions Unides als seus llocs de treball és fonamental per complir el nostre mandat i per arribar a les persones vulnerables, especialment a les dones i les nenes, i brindar-los suport, de conformitat amb les seves pràctiques culturals", ha explicat.
"Garantir que les dones puguin prestar assistència humanitària i serveis essencials a les dones i les nenes és crucial per a una resposta eficaç i basada en principis", ha manifestat, segons un comunicat publicat per la Secretaria General de l'ONU.
En aquesta línia, ha denunciat que les restriccions imposades a les afganeses per negar-los "una participació total en la vida pública, l'educació i moltes àrees laborals" suposa "una violació dels seus drets fonamentals" que, a més, "és un impediment clau per al desenvolupament econòmic, l'estabilitat i la reintegració d'Afganistan en la comunitat internacional".
Per això, ha posat l'accent en la crida de Guterres a les autoritats instaurades pels talibans fa més de cinc anys perquè "retirin totes les restriccions imposades a les dones i les nenes i al fet que defensin el seu dret a una participació plena, igualitària i significativa en tots els aspectes de la societat afganesa".