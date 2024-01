Els talibans confirmen el sinistre d'un avió de passatgers indi a la província afganesa de Badajsán

MADRID, 21 gen. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats talibanes han confirmat el sinistre d'un avió de passatgers indi a les muntanyes de la província afganesa de Badajsán, al nord-est del país, per causes sota investigació i sense que de moment hi hagi informació sobre el nombre de passatgers i tripulants a bord.

El succés ha ocorregut aquesta passada nit a les muntanyes de Topjana, entre els municipis de Kuran-Munjan i Zibak, segons ha informat el ministre talibà d'Informació de la província, Zabiulá Amiri, al diari afganès Hasht e Subh.

El ministre ha confirmat l'enviament d'un equip de rescat a la zona a la recerca de supervivents.

L'agència de notícies afganesa Bajtar, vinculada als talibans, ha confirmat que l'aparell estava operat per una companyia índia, encara que tampoc dona més informació sobre aquest tema.