Els talibans confirmen negociacions amb els EUA per a un intercanvi de presoners

MADRID 11 gen. (EUROPA PRESS) -

El viceportaveu dels talibans, Hamdullah Fitrat, ha confirmat aquest dissabte que mantenen contactes amb els Estats Units per intentar arribar a un acord d'intercanvi de presoners.

"S'han mantingut converses amb els Estats Units ocasionalment per a un intercanvi de presoners, però no s'ha arribat a cap resultat", ha indicat, segons recull la televisió afganesa Tolo News.

L'objectiu, segons Fitrat, és aconseguir l'alliberament de diversos ciutadans afganesos retinguts als Estats Units. "Han passat diversos anys des que els Estats Units va empresonar a alguns dels nostres conciutadans sense motiu i l'Emirat Islàmic està treballant activament per al seu alliberament", ha explicat el portaveu talibà.

Fins ara no hi havia confirmació oficial d'aquestes negociacions, encara que el diari 'The Wall Street Journal' havia informat de contactes amb Kabul per a l'alliberament de nord-americans detinguts a l'Afganistan a canvi d'almenys un pres de Guantánamo i fins i tot dona un nom, Muhammad Rahim al Afghani.