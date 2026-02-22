Bombardejos pakistanesos contra "amagatalls terroristes" deixen 17 morts a la frontera afganesa

Europa Press/Contacto/Hussain Ali
Els talibà promet una resposta "apropiada" contra Islamabad per violar la seva integritat territorial
MADRID, 22 febr. (EUROPA PRESS) -
Almenys 17 persones han mort, segons el règim fonamentalista talibà afganès, durant l'ona de bombardejos efectuada aquesta passada nit per l'Exèrcit de Pakistan contra set objectius considerats "campaments i amagatalls terroristes" del grup armat Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conegut com els talibà pakistanesos, i d'Estat Islàmic, en una operació de resposta als recents atacs suïcides que han tingut lloc en sòl pakistanès.
Els atacs s'han concentrat a la província afganesa de Nangarhar, on un dels bombardejos ha destruït per complet un domicili del municipi de Beshud en el qual es trobaven una vintena de persones. El cap local talibà del Ministeri d'Informació i Cultura, ha confirmat que l'impacte ha deixat almenys 17 morts, entre ells onze nens, i que ara mateix prossegueixen les tasques per recuperar tots els cossos. Altres cinc persones van resultar ferides, estan hospitalitzades, i la seva situació és estable, segons ha informat a la filial en pastura de la cadena britànica BBC.
Pakistan ha defensat que, "en resposta a la crisi" deslligada pels últims atacs dels talibà pakistanesos, "ha dut a terme atacs selectius basats en intel·ligència contra set campaments i amagatalls terroristes pertanyents als talibà pakistanesos dels TTP i els seus afiliats, així com a (Estat Islàmic), a la regió fronterera entre Pakistan i Afganistan, amb precisió i exactitud", resa un comunicat del Ministeri d'Informació i Radiodifusió pakistanesa.
Les autoritats pakistaneses han xifrat en tres els atacs suïcides en diferents punts del país en les últimes setmanes -- un a Islamabad amb més de 30 morts, un altre a Bajaur que supera la vintena de morts i un altre en Bannu aquest passat dissabte -- i ha indicat que compta amb "proves concloents" que demostren que aquests grups es troben darrere dels actes terroristes.
Així mateix, han atribuït al Govern talibà d'Afganistan la seva inoperància a l'hora de prendre mesures que evitin l'ús del seu territori per dur a terme activitats terroristes. "El règim talibà afganès no va adoptar cap mesura substancial contra ells", han sostingut.
"Pakistan sempre s'ha esforçat per mantenir la pau i l'estabilitat a la regió, però al mateix temps la seguretat dels nostres ciutadans segueix sent nostra principal prioritat", ha dictaminat el Ministeri pakistanès.
Islamabad ha reiterat la petició a la comunitat internacional perquè exerceixi "un paper positiu i constructiu instant al règim talibà a complir els seus compromisos", la qual cosa considera un "acte vital per a la pau i la seguretat regionals i mundials".
AFGANISTAN PROMET UNA "RESPOSTA APROPIADA"
El Ministeri de Defensa d'Afganistan ha condemnat "enèrgicament" els atacs de Pakistan a qui ha acusat de bombardejar zones civils i de provocar desenes de ferits en sòl afganès. Kabul ha advertit que "donarà una resposta apropiada i calculada en el moment oportú".
"El Ministeri de Defensa Nacional condemna enèrgicament aquesta flagrant violació i crim de la integritat territorial nacional d'Afganistan i considera aquest acte una clara violació del dret internacional, els principis de bon veïnatge i els valors islàmics", ha asseverat el Govern afganès en un comunicat publicat en xarxes socials.
Afganistan ha indicat que entre els objectius copejats per l'Exèrcit pakistanès també es trobava un centre religiós. "Els atacs contra objectius civils i centres religiosos són una clara evidència de les falles d'intel·ligència i seguretat de l'exèrcit pakistanès, i aquests repetits atacs mai ocultaran les seves falles internes", conclou el document.
L'atac del dissabte a Bannu va ocórrer aquest dissabte, quan almenys dos militars pakistanesos van morir en detonar la càrrega explosiva que traslladava un suïcida del TTP en el seu vehicle, durant una operació militar contra el grup a la província de Jíber Pastunjua. Els militars van aconseguir matar a tirs al conductor però els explosius van acabar esclatant igualment.
La zona fronterera amb Afganistan ha estat des de fa anys escenari d'enorme inseguretat, especialment a causa dels atacs per part dels TTP enmig d'acusacions a Índia i els talibà afganesos pel seu presumpte suport a l'organització, una cosa que rebutgen des de Nova Delhi i Kabul.
L'apogeu de les hostilitats va ser a la tardor de l'any passat amb un encreuament de bombardejos i trets a diverses zones de la frontera durant unes violentes 48 hores del 10 i 11 d'octubre. L'Exèrcit de Pakistan va xifrar en 23 els efectius morts en 29 els ferits en els enfrontaments amb forces i militants afganesos, a més d'uns 200 talibà. Els fonamentalistes afganesos no van confirmar les seves xifres de baixes i van assegurar en el seu lloc que els militars pakistanesos morts van acabar rondant els 60.