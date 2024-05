Almenys tres turistes morts en un atac a Afganistan en el qual hi ha espanyols afectats

MADRID, 17 maig (EUROPA PRESS) -

Les autoritats instaurades pels talibans a l'Afganistan han informat aquest divendres que almenys tres turistes estrangers han mort com a conseqüència d'un atac dut a terme per homes armats no identificats a la província de Bamiyán. Fonts d'Exteriors han confirmat a Europa Press que hi ha espanyols afectats.

El portaveu del Ministeri de l'Interior afganès, Abdulmatin Qani, ha confirmat que quatre persones han estat arrestades en el marc del tiroteig. "L'Emirat Islàmic d'Afganistan condemna enèrgicament aquest accident", ha agregat.

Fonts d'Exteriors han confirmat a Europa Press que hi ha espanyols afectats en l'atemptat a Afganistan i han subratllat que treballen per recaptar tota la informació possible. mentre que la unitat d'emergència es troba "totalment mobilitzada".