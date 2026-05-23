Almenys 28 morts i deu ferits durant les últimes 48 hores de pluges torrencials a Afganistan

MADRID 23 maig (EUROPA PRESS) -
Almenys 28 persones han mort i una altra desena han resultat ferides durant les pluges torrencials que han assotat en les últimes 48 hores diverses províncies afganeses, segons ha informat aquest dissabte l'autoritat talibà per a la gestió de desastres al país centreasiàtic.
El portaveu de l'organisme Mohamed Yusuf Hamad, ha informat aquest dissabte que les tempestes han afectat a gairebé un miler de famílies, de les quals un centenar han hagut d'abandonar les seves llars, recull la cadena afganesa Tolo.
Entre les províncies afectades es troben algunes tan poblades com Kabul, Parwan, Kapisa, Jost, Herat o Badgis.
L'autopista de Salang, principal via que connecta la capital, Kabul, amb el nord d'Afganistan, ha quedat temporalment tancada al tràfic a causa de les inundacions i, en algunes províncies, les forces de seguretat van utilitzar vehicles militars i helicòpters per rescatar a les víctimes de les zones afectades.