AD guanya les eleccions a Portugal i socialistes i Chega empaten en segon lloc

MADRID, 19 maig (EUROPA PRESS) -

La coalició conservadora Aliança Democràtica (AD) ha guanyat les eleccions legislatives d'aquest diumenge amb un 32,1 per cent dels vots (86 diputats), per davant del Partit Socialista (PS), que obté un 23,38 per cent de suport i 58 diputats i del partit d'extrema dreta Chega, que queda per darrere del PS en vots (22,56 per cent), però iguala en diputats, 58, segons l'escrutini oficial corresponent al 99,23 per cent de vots, a falta només del recompte de vots de portuguesos residents a l'estranger.

Per darrere se situen Iniciativa Liberal amb un 5,53 per cent de vots i 9 diputats i el partit socialdemòcrata Lliure amb un 4,20 per cent i 6 seients.

La Coalició Democràtica Unitària (CDU, comunista), ha aconseguit 3 escons amb un 3,03 per cent de vots, mentre que el Bloc d'Esquerra (2 per cent) s'ha quedat en un, igual que Persones-Animals-Naturalesa (1,36 per cent) i el partit Junts pel Poble (0,34 per cent): la participació ha estat del 64,38 per cent.

El clar guanyador de la nit ha estat la coalició conservadora Aliança Democràtica (AD). El president del Partit Social Demòcrata (PSD) i primer ministre en funcions, Luís Montenegro, ha defensat que els portuguesos "volen aquest Govern i no vol cap altre".