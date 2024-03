AD guanya les eleccions a Portugal i l'extrema dreta s'ofereix per formar govern

El partit d'extrema dreta Chega, l'ascens del qual marca els comicis, quadruplica el nombre de diputats

MADRID, 11 març (EUROPA PRESS) -

La coalició Aliança Democràtica (AD) de centre-dreta ha guanyat les eleccions celebrades aquest diumenge a Portugal, encara que sense el suport suficient per governar en solitari, per la qual cosa el partit d'extrema dreta Chega, que ha quadruplicat el seu nombre de diputats, s'ha ofert a recolzar un govern de dretes.

Els resultats oficials, amb el recompte ja finalitzat, confirmen les prediccions dels sondejos a peu d'urna amb una victòria de l'AD (29,49 per cent i 79 escons), mentre que el Partit Socialista (PS) ha obtingut un 28,66 per cent del suport i 77 seients.

La tercera força política és Chega (Prou) amb un 18,06 per cent i 48 escons, molt per davant d'Iniciativa Liberal (5,08 per cent), Bloc d'Esquerra (4,46 per cent), la comunista Coalició Democràtica Unitària (CDU, 3.3 per cent), Libre (3,26 per cent), l'ecologista PAN (1,93 per cent) i Alternativa Democràtica Nacional (1,63 per cent).

AD no assoleix els 115 escons de l'Assemblea Nacional que li permetrien governar en solitari, però amb el suport de Chega sobrepassaria aquest mínim en registrar 127 seients.

El candidat d'Aliança Democràtica (AD), el conservador Luis Montenegro, del Partit Socialista Democràtic (PSD) de Portugal, que ha afirmat després de conèixer els resultat que té "expectatives fundades" que el president lusità, Marcelo Rebel·lo de Sousa, li demani formar govern, ha assegurat que complirà amb el seu compromís de no negociar amb la ultradreta.

Per la seva banda, l'aspirant del Partit Socialista, Pedro Nuno Santos, ha assumit la seva derrota i ha felicitat al seu rival, abans d'anunciar que "estarà a l'oposició", sense permetre que Chega s'encarregui d'assumir aquesta responsabilitat. També ha reconegut que la ultradreta ha obtingut "un resultat impressionant que no es pot ignorar".

El secretari general del Partit Social Demòcrata (PSD), Hugo Soares, ha declarat poc abans que "els resultats projecten un dels pitjors resultats històrics de l'esquerra i una victòria d'AD". El PSD és el partit que lidera l'AD, acompanyat pel Centre Democràtic i Social-Partit Popular (CDS-PP) i el Partit Popular Monàrquic (PPM).