Acusat de vuit càrrecs d'assassinat el sospitós de l'atropellament múltiple a Vancouver (Canadà)

MADRID, 28 abr. (EUROPA PRESS) -

La Policia de Vancouver (Canadà) ha anunciat aquest diumenge per la nit que el sospitós de l'atropellament múltiple que va tenir lloc la vespra en un festival de carrer filipí i que va deixar almenys onze morts i vint ferits ha estat acusat de vuit càrrecs d'assassinat en segon grau.

Les autoritats han identificat a l'atacant com Kai Ji Adam Lo, de 30 anys, que resideix a Vancouver; l'home va ser detingut en el lloc dels fets per la policia, després que transeünts i testimonis "intervinguessin per detenir-lo".

L'acusat ha comparegut davant del tribunal i roman detingut i, a més, les autoritats han informat que es preveuen nous càrrecs en contra seva, segons resa un comunicat de la Policia local publicat en el seu perfil de la xarxa social X.